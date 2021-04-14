Kuruluş Osman dizisi 54. bölümünde yine nefes kesecek sahnelerle izleyicilerini ağırlıyor. Dündar Bey'in Osman Bey tarafından yakalanarak sorgulanması üzerine tarihte yer alan bilgiler merak konusu olmaya başladı. Peki, Dündar Bey nasıl öldü, kimdir? Osman Gazi Dündar Bey'i öldürdü mü? İşte hayatı...

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.

İşte ölümüne dair bilgiler;