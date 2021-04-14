Kuruluş Osman dizisi 54. bölümünde yine nefes kesecek sahnelerle izleyicilerini ağırlıyor. Dündar Bey'in Osman Bey tarafından yakalanarak sorgulanması üzerine tarihte yer alan bilgiler merak konusu olmaya başladı. Peki, Dündar Bey nasıl öldü, kimdir? Osman Gazi Dündar Bey'i öldürdü mü? İşte hayatı...
DÜNDAR BEY KİMDİR?
Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.
İşte ölümüne dair bilgiler;
Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.
Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti.