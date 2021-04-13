Pimini çekecek komployu tezgahladı! EDHO 191. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlanan bölüm sonrası izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını almayı kafasına koyan Alpaslan yaptığı operasyon neticesinde İlhan'ı tuzağa düşürdü. "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek İlhan'ın işini bitirdi. Yaşanan bu gelişmeyle dizide gerilim iyice artarken izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.