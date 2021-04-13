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    • Magazin
    • 14.04.2021 00:33
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    • 14.04.2021 00:33
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    Pimini çekecek komployu tezgahladı! : Fesat kumkumasının soluğunu kesiyor!

    Macerasına hız kesmeden devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan'ın İlhan'ı son sahnede pusuya düşürmesi heyecanı zirveye çıkardı. Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı. Ayrıca Yavuz'un alınmasının ardından Hızır'a kurulan pusuda Bahar kendini öne atarak kurşunların hedefi olsa da hayatta kaldı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler için ATV ekranlarına odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 191. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Pimini çekecek komployu tezgahladı! EDHO 191. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlanan bölüm sonrası izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını almayı kafasına koyan Alpaslan yaptığı operasyon neticesinde İlhan'ı tuzağa düşürdü. "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek İlhan'ın işini bitirdi. Yaşanan bu gelişmeyle dizide gerilim iyice artarken izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

    Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

    Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

    Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

        Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

        Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

        İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

            Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

            HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

            HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?

            Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.
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            Haberler Magazin Pimini çekecek komployu tezgahladı! EDHO 191. bölüm fragmanı: Fesat kumkumasının soluğunu kesiyor!