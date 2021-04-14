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    • Magazin
    • 14.04.2021 17:28
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    • 14.04.2021 17:28
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    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılmaya başlandı. TV8’in fenomen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor ve izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Hafta ortasında yine rekabet ve heyecan dolu anlar yaşandı. Peki günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği ’da günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İzlemeyi kaçıranlar için haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 14 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgilerden biri oldu. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yasıttığı, jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eleştiriler yapıldı, puanlar verildi. İşte yaşananlar…

    14 NİSAN ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:19
    Özde: 20
    Birben: 20
    Emel: 20
    Rümeysa: 10
    Ferdanur:19
    Su: 20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti.
        Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır.
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