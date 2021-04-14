Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 14 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgilerden biri oldu. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yasıttığı, jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da eleştiriler yapıldı, puanlar verildi. İşte yaşananlar…
14 NİSAN ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:19
Özde: 20
Birben: 20
Emel: 20
Rümeysa: 10
Ferdanur:19
Su: 20
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı