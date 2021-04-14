"Buna adamlık denir mi?" sözleriyle Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm 2. fragmanında ortalık karışacak. Demir ve Fekeli arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Yeni bölümde Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşecek. Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alacak.

ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir!