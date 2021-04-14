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    • Magazin
    • 14.04.2021 19:23
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    • 14.04.2021 19:25
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    Buna adamlık denir mi? : Afişe etti mangalda kül bırakmıyor

    Demir'in Uğur'a tüm öfkesini kustuğu ve "Bana oyun oynama dedim. Kime çektirdin bunları, kime gönderdin söyle? Peşimi bırak karıma aşığım dedim. Şimdi bu oyunumu buldun onları ayırmak için." sözlerini sarf ettiği ATV ekranlarında bugün yayınlandı. Yaşanan büyük gerilim ardından Fekeli, Demir'e "Böyle bir şeye adamlık denir mi?" derken Sinirden çılgına dönen Demir ise "Özür dileyeceksin" şeklinde tepki gösteriyor. Yıllar sonra büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalan Sevda duydukları karşısında şok oluyor ve fenalık geçiriyor. Demir ve Züleyha, Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes aldığını zannetse de ortalık bir anda karışacak.

    Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    "Buna adamlık denir mi?" sözleriyle Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm 2. fragmanında ortalık karışacak. Demir ve Fekeli arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Yeni bölümde Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşecek. Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alacak.

    ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?

    Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir!

    Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

    FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR

    Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

        DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA

        Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir.

        Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

        GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

        Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar.

        Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

            DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

            Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!
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            Haberler Magazin Buna adamlık denir mi? Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm 2. fragmanı: Afişe etti mangalda kül bırakmıyor