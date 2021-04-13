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    • Magazin
    • 13.04.2021 08:29
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    • 13.04.2021 08:35
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    Ünlü oyuncu yoğun bakımda! İki koronavirüs testi de negatif çıktı

    dün akşam saatlerinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki koronavirüs testinin de negatif çıktığı bildirildi.

    Ünlü oyuncudan şoke eden haber! Korona değil ama...

    Ambulansla hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncuya acil serviste müdahale edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sergen'in, tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi.

    Oyuncunun gün içerisinde de halsiz olduğu öğrenildi. Rahatsızlığının sebebi henüz net olmayan Sergen'e koronavirüse yakalanma ihtimaliyle COVID-19 testi yapıldığı bilgisi verildi.

    KORONA DEĞİL AKCİĞER ENFEKSİYONU
    Burak Sergen'in koronavirüs testlerinin sonucu dün gece açıklandı. Ünlü oyuncunun iki Covid testi de negatif çıktı. Yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır.

        Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. ' ifadelerine yer verildi.


        EDHO DİZİSİNDEN 5. SEZONUN SONUNDA AYRILMIŞTI
        Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonunda Feyyaz Mettun karakteriyle dikkat çeken Burak Sergen sezon finali bölümünde diziden ayrılmıştı.

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