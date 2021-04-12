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    • Magazin
    • 12.04.2021 17:54
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    • 12.04.2021 17:54
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    13. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisi bu akşam 13. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Yeni bölümde Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya geliyor. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız oluyor. İşte ATV dizisi seçeneği

    Maraşlı 13. bölüm izle!

    Pazartesi günleri yayınlanan dizisinde bu akşam heyecan doruklarda olacak. Maraşlı 13. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğreniyor. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gidiyor. İşte bu hafta yaşanacak olaylar...

    MARAŞLI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "SANA ZARAR VERDİLER, BENİM CANIMI YAKTIRLAR! NE YAPSAYDIM..."

    Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

    İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

    Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider.

    İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

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