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    • Magazin
    • 12.04.2021 16:55
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    • 12.04.2021 17:01
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    ? , tekrarı hangi kanalda? 12-13 Nisan Kanal D yayın akışı

    2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Bugün dizinin tekrar bölümlerinin ekranlarda yer almaması akıllara sorusunu getirdi. Peki, , tekrarı hangi kanalda? İşte 12-13 Nisan Kanal D yayın akışına dair bilgiler

    Aşkı Memnu neden yok?

    Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisi Kanal D ekranlarında özet bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen diziler arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun ekranlarda olmaması izleyicileri şaşırttı. Peki, Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu kaldırıldı mı, tekrarı hangi kanalda? 12-13 Nisan Kanal D yayın akışında neler var? İşte merak edilenler...

    AŞKI MEMNU NEDEN YOK?

    Bugün Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri yerine Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Aşk-ı Memnu özet bölümleriyle ekranlarda olmaya devam edecek.

    12 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:00 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    13 NİSAN SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu

        AŞK-I MEMNU HAKKINDA

        Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de yayımlanan ve 2 sezon 79 bölüm süren Türk romantik drama dizisi. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır.

        Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.)

        Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir.
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        Haberler Magazin Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu kaldırıldı mı, tekrarı hangi kanalda? 12-13 Nisan Kanal D yayın akışı