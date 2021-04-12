Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisi Kanal D ekranlarında özet bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen diziler arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun ekranlarda olmaması izleyicileri şaşırttı. Peki, Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu kaldırıldı mı, tekrarı hangi kanalda? 12-13 Nisan Kanal D yayın akışında neler var? İşte merak edilenler...
AŞKI MEMNU NEDEN YOK?
Bugün Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri yerine Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Aşk-ı Memnu özet bölümleriyle ekranlarda olmaya devam edecek.
12 NİSAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
13 NİSAN SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu