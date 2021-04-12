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    • Magazin
    • 12.04.2021 19:52
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    • 12.04.2021 19:52
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    Düşman kol geziyor deli divaneye dönecek! : Dümene düşürdü bitişi tez olacak

    Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Bahar'ın vurulması ve Ercan'ın İlyas'ın tuzağına düşmesi çok konuşulacak. İshak ve Ercan'ın tuzağına düşen İlyas, Hızır ve Tekin'i kurtarmaya gelen Behzatların yakalanması üzerine uzaktan düşmanlarına ateş eden Alpaslan Çakırbeyli herkesin kurtulmasını sağladı. Yaman ve Ebru gerçeğini öğrendikten sonra Kimsesiz Doğan'ın mekanında Yaman ile karşılaşan Tipi "Ben sana adam dedim ama sen kalıbının adamı değilmişsin!" diyerek tepki gösterdiyse de Yaman "Ben buraya hakaret duymaya gelmedim" diyerek tavrını ortaya koydu. İzleyiciler 190. bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 190. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Macerasını soluksuz sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ortalık karışacak. Dizide geçen hafta Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü çok konuşuldu. İlhan'ın Hızır, İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim etmesinin ardından Behzat ve ekip, onları kurtarmak için baskın yapmayı planlasa da tuzağa düştü. Ancak tam bu anda olaydan haberdar olan Alpaslan mekanı gören bir yerden sniperla onlara ateş etmeye başladı. Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken herkes uzaktan kimin ateş ettiğini merak etti. Hızır Çakırbeyli ise kimin ateş ettiğini çözerek gülümsedi. Aksiyon sahnelerinin bolca olduğu EDHO 190. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan yarattı.

    HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

    Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

    Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

    Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

        Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

        Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

        İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

            HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

            HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?

            Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.
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            Haberler Magazin Düşman kol geziyor deli divaneye dönecek! EDHO 190. bölüm fragmanı: Dümene düşürdü bitişi tez olacak