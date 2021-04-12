Macerasını soluksuz sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ortalık karışacak. Dizide geçen hafta Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü çok konuşuldu. İlhan'ın Hızır, İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim etmesinin ardından Behzat ve ekip, onları kurtarmak için baskın yapmayı planlasa da tuzağa düştü. Ancak tam bu anda olaydan haberdar olan Alpaslan mekanı gören bir yerden sniperla onlara ateş etmeye başladı. Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken herkes uzaktan kimin ateş ettiğini merak etti. Hızır Çakırbeyli ise kimin ateş ettiğini çözerek gülümsedi. Aksiyon sahnelerinin bolca olduğu EDHO 190. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan yarattı.

HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.