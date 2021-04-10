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    • Magazin
    • 10.04.2021 16:51
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    • 10.04.2021 16:53
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    Böylesine kimse rastlamadı! Seyircisi şoku ardı ardına yaşıyor! dizisi birdenbire...

    İlk bölümüyle geçen ayın son gününde izleyici karşısında olan dizi hakkında önemli bir karar alındı. Başrollerinde , Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizisiyle ilgili ve dizinin yapımcı şirketi arasında alınan karar izleyicilerini şaşırttı. 31 Mart günü ilk bölümü yayınlanan dizinin Haziran ayında ekranlardaki macerasına devam etmesine karar verildi. Daha önce eşi benzeri görülmemiş olay sosyal medyada izleyiciler tarafından "Dizi tarihinde böylesi yaşanmadı" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kırmızı Kamyon, Haziran ayında izleyici karşısında olacak.

    Dizi tarihinde böylesi yaşanmadı! O dizi hakkında karar...

    Böylesine kimse rastlamadı! Seyircisi şoku ardı ardına yaşıyor! Show TV dizisinin yayın günü birdenbire gelecek aylara ertelendi. 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicisini ağırlayan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili alınan karar herkesi şok etti. Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olması kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından sosyal medyada "Dizi tarihinde böylesi yaşanmadı" şeklinde yorumlar yapıldı. Aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

    2. BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA OLACAK

    Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olması kararlaştırıldı.

    HAZİRAN AYINDA GERİ DÖNECEK

    Aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise akıllarda yerini alıyor.

    KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜMLERİYLE

    Show TV'nin, Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturan 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon" dizisi yeni bölümleriyle Haziran ayında ekranlara gelecek.

        Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atan Kırmızı Kamyon'un çekimleri tam gaz devam ediyor.

        Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan Kırmızı Kamyon Haziran ayının ilk haftası ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

        İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

            Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

            Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.

            Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.
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            Haberler Magazin Böylesine kimse rastlamadı! Seyircisi şoku ardı ardına yaşıyor! Show TV dizisi birdenbire...