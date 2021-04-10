Böylesine kimse rastlamadı! Seyircisi şoku ardı ardına yaşıyor! Show TV dizisinin yayın günü birdenbire gelecek aylara ertelendi. 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicisini ağırlayan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili alınan karar herkesi şok etti. Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olması kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından sosyal medyada "Dizi tarihinde böylesi yaşanmadı" şeklinde yorumlar yapıldı. Aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

2. BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA OLACAK

Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olması kararlaştırıldı.