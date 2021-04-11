Hayranları büyük şok yaşadı! Star TV o dizinin fişini çekti! Atagül'den sonra... Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün hastalığı sebebiyle yerini Tuba Büyüküstün'e bırakmıştı. Sevilen dizi ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkatlerden kaçmadı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya gibi sevilen oyuncuların diziye veda etmesi akıllara Sefirin Kızı final mi yapacak sorusunu getirmişti. Bunun üzerine dizide verilen karar milyonlarca izleyiciyi üzüntüye boğdu.
Star Tv ekranlarından her Pazartesi akşamında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde her geçen gün final iddiaları güçleniyor. Sevilen dizinin hayranları bu iddialar karşısında üzülürken yapımcılardan net bir cevap bekleniyor.
Özellikle son dönemde Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı derken önemli bir veda daha yaşandı.
Dizinin izlenme oranlarını yükseltmek için kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilirken diziden ayrılan isimlerin sayısı arttı.
Son olarak Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe Sefirin Kızı oyuncu kadrosundan ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Bu ayrılıkların hemen ardından kulislerde Sefirin Kızı dizisini final yapacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyaya da sıçrayan bu iddialar, Sefirin Kızı hayranlarına derin bir üzüntü yaşattı.