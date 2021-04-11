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    • Magazin
    • 11.04.2021 08:10
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    • 11.04.2021 08:10
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    Hayranları büyük şok yaşadı! o dizinin fişini çekti! ’den sonra sayfa kapanmıştı Şimdi defter kapandı! Apar topar…

    ’den sonra sayfa kapanmıştı Şimdi defter kapandı! Apar topar… Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Her hafta dizinin yayın saatinde merak edilen sorular peş peşe araştırılıyor. Yayın yaşamına ilk olarak 2019 senesinin Aralık ayında başlayan Sefirin Kızı dizisinde artık defter kapanıyor. Yayınlandığı ilk yarıyıllarda milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamayı muvaffak olan ’nin fenomen dizisi için verilen karar milyonlara büyük şok yaşattı. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye başlarken sosyal medyada da çok konuşulan mevzu haline geldi.

    takvim.com.tr
    Hayranları büyük şok yaşadı! Star TV o dizinin fişini çekti! Atagül’den sonra...

    Hayranları büyük şok yaşadı! Star TV o dizinin fişini çekti! Atagül'den sonra... Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün hastalığı sebebiyle yerini Tuba Büyüküstün'e bırakmıştı. Sevilen dizi ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkatlerden kaçmadı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya gibi sevilen oyuncuların diziye veda etmesi akıllara Sefirin Kızı final mi yapacak sorusunu getirmişti. Bunun üzerine dizide verilen karar milyonlarca izleyiciyi üzüntüye boğdu.

    Star Tv ekranlarından her Pazartesi akşamında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde her geçen gün final iddiaları güçleniyor. Sevilen dizinin hayranları bu iddialar karşısında üzülürken yapımcılardan net bir cevap bekleniyor.

    Özellikle son dönemde Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı derken önemli bir veda daha yaşandı.

    Dizinin izlenme oranlarını yükseltmek için kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilirken diziden ayrılan isimlerin sayısı arttı.

    Son olarak Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe Sefirin Kızı oyuncu kadrosundan ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Bu ayrılıkların hemen ardından kulislerde Sefirin Kızı dizisini final yapacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyaya da sıçrayan bu iddialar, Sefirin Kızı hayranlarına derin bir üzüntü yaşattı.

        Neslihan Atagül'ün yakalandığı hastalık sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalması, Sefirin Kızı izleyicilerinin de kaderini belirleyen değişim oldu. Ünlü oyuncu diziden ayrıldıktan sonra bir başka ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile anlaşıldı ve oyuncu kadrosuna dahil edildi.

        Star Tv'nin pazartesi ekranları yayınlanan fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda köklü değişiklikler sadece bununla sınırlı kalmadı. Dizinin sevilen oyuncu kadrosunda yaşanan değişimler kulislerde Sefirin Kızı dizisi final yapacak iddialarını güçlendirdi. Senaryoda yapılan değişiklikler Sefirin Kızı dizisinin izlenme rakamlarına olumlu yansımadı.

        Son olarak dizide Kahraman Boz karakterini canlandıran Bülent Şakrak da Sefirin Kızı ile yollarını ayırdı. Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'da dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı.

        SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Dizi çekimleri Muğla ve Montenegro'da gerçekleştirilmektedir.

        SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

        Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.
        Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

        Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

        Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
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