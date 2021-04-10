Reyting sıralamasında zirveyi hiç kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle izleyiciler yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıkmasının hemen ardından tekfur Nikola'nın kalesine giden Gündüz Bey amcasıyla büyük bir yüzleşme yaşadı ve "Öldüğün gün bayramımız olacaktır emmi" diye yüzüne nefretini haykırdı. Osman Bey ise yaptığı plan sayesinde Dündar Bey'i kolaylıkla ele geçirdi ve gelecek hafta büyük bir yüzleşme yaşanacak. Çarşamba gecesi yayınlanan Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanında Osman Bey'in Dündar'ı infaz etmek için harekete geçtiği görülüyor.

ZİRVEDE YER ALDI

Kuruluş Osman, 53.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,68 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,01 izlenme oranı ve %25,33 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.