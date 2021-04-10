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    • Magazin
    • 10.04.2021 11:43
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    • 10.04.2021 11:43
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    Kızı Arya’yı tedavi ettirmediği iddiasıyla yargılanıyor! ’a açılan kemoterapi davasında yeni gelişme!

    Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan , ’la birlikteliğinden olan kızı Arya’yı 2015’te kucağına almıştı. 2016 yılında yollarını ayıran Ümit Aslan ile Ceren Hindistan, 2018’in Mart ayında kızları Arya’nın böbrekte rastlanan ve kötü huylu tümör hastalığı taşıdığını öğrenmişti. Kötü haberle sarsılan çift, soluğu ’daki özel bir hastanede almıştı. Ancak Ceren Hindistan kızının kemoterapi almasını istememişti. Bunun üzerine hastane, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan Arya’nın koruma altına alınmasını talep etmişti. Hastane yetkilileri tarafından açılan davada bilirkişi raporu ortaya çıktı.

    Kemoterapi davasında yeni gelişme!

    Ünlü manken Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızının kemoterapi almasını istememişti. Kızını alıp evine dönen Hindistan'ın tedaviyi yarım bırakması ise hastane yetkililerini harekete geçirmişti.

    Mahkemeye başvuran hastane yetkilileri, Ceren Hindistan'ın 5395 sayılı kanuna aykırı davrandığını vurgulayarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti.

    Bunun üzerine Ceren Hindistan, fikrini değiştirdiğini ve kızı Arya'yı başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

        YENİ RAPOR İSTENDİ
        Günaydın'da yer alan habere göre; davanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Arya'nın sağlığının tedavi edilmemesine rağmen kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirildi.

        Hastane yetkilileri ise Arya'nın tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını dile getirdi.

        Mahkeme ise Ceren Hindistan'ın kızı Arya'yı tedavi ettirip ettirmediğine dair yeni rapor istedi.
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