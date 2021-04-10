Ünlü manken Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızının kemoterapi almasını istememişti. Kızını alıp evine dönen Hindistan'ın tedaviyi yarım bırakması ise hastane yetkililerini harekete geçirmişti.
Mahkemeye başvuran hastane yetkilileri, Ceren Hindistan'ın 5395 sayılı kanuna aykırı davrandığını vurgulayarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti.
Bunun üzerine Ceren Hindistan, fikrini değiştirdiğini ve kızı Arya'yı başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.