YENİ RAPOR İSTENDİ

Günaydın'da yer alan habere göre; davanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Arya'nın sağlığının tedavi edilmemesine rağmen kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirildi.