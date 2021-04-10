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    • 10.04.2021 09:20
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    • 10.04.2021 09:20
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    Bu geri dönüş çok konuşulur! : Dizlerinin bağı çözüldü aklı havsalası almıyor!

    Efsanesini 6 sezondur başarılı bir şekilde sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü çok konuşuldu. İlhan'ın Hızır, İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim etmesinin ardından Behzat ve ekip, onları kurtarmak için baskın yapmayı planlasa da tuzağa düştü. Ancak tam bu anda olaydan haberdar olan Alpaslan mekanı gören bir yerden sniperla onlara ateş etmeye başladı. Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken herkes uzaktan kimin ateş ettiğini merak etti. Hızır Çakırbeyli ise kimin ateş ettiğini çözerek gülümsedi. Aksiyon sahnelerinin bolca olduğu bölüm sonrası izleyiciler nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 190. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Alpaslan Çakırbeyli'nin İshak ve Ercan'ın planını boşa çıkarmasıyla birlikte sosyal medyada "Bu geri dönüş çok konuşulur!" şeklinde yorumlar yapıldı. İshak ve Ercan'ın tuzağına düşen İlyas, Hızır ve Tekin'i kurtarmaya gelen Behzatların yakalanması üzerine uzaktan düşmanlarına ateş eden Alpaslan Çakırbeyli herkesin kurtulmasını sağladı. Yaman ve Ebru gerçeğini öğrendikten sonra Kimsesiz Doğan'ın mekanında Yaman ile karşılaşan Tipi "Ben sana adam dedim ama sen kalıbının adamı değilmişsin!" diyerek tepki gösterdiyse de Yaman "Ben buraya hakaret duymaya gelmedim" diyerek tavrını ortaya koydu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler EDHO 190. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

    HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?

    Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

    TUNCAY EBRU GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR

    Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.

        BEHZAT DELİYE DÖNÜYOR

        Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

        HIZIR ÇAKIRBEYLİ TUNCAY'I ÖLDÜRÜYOR

        Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

        SULAR DURULMUYOR

        Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

            KİMSESİZ DOĞAN, HAMDİ KORKMAZ'I ASIYOR

            Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Korkmaz'ı asar.

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

                Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.
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                Haberler Magazin Bu geri dönüş çok konuşulur! EDHO 190. bölüm fragmanı: Dizlerinin bağı çözüldü aklı havsalası almıyor!