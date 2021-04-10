Alpaslan Çakırbeyli'nin İshak ve Ercan'ın planını boşa çıkarmasıyla birlikte sosyal medyada "Bu geri dönüş çok konuşulur!" şeklinde yorumlar yapıldı. İshak ve Ercan'ın tuzağına düşen İlyas, Hızır ve Tekin'i kurtarmaya gelen Behzatların yakalanması üzerine uzaktan düşmanlarına ateş eden Alpaslan Çakırbeyli herkesin kurtulmasını sağladı. Yaman ve Ebru gerçeğini öğrendikten sonra Kimsesiz Doğan'ın mekanında Yaman ile karşılaşan Tipi "Ben sana adam dedim ama sen kalıbının adamı değilmişsin!" diyerek tepki gösterdiyse de Yaman "Ben buraya hakaret duymaya gelmedim" diyerek tavrını ortaya koydu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler EDHO 190. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.