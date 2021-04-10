Perşembe gününün vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anladı. Demir konuyu kapatmış, Fikret de gitmişti. Ancak Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verdi. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anladı. Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

FİKRET PES Mİ EDİYOR! DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür!