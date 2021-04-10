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    • 10.04.2021 14:58
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    kimdir? kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte hayatı hakkında bilgiler

    Yeşilçam'ın usta isimlerinden 'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Usta oyuncu , 4 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Yaşanan bu üzücü olayın ardından usta oyuncunun hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. ? Mehtap Ar kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte hayatı hakkında bilgiler...

    Mehtap Ar kimdir?

    Son dakika haberine göre, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. Bu haber sanat camiasında ve usta oyuncunun hayranlarında büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncunun hastalığı ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mehtap Ar kimdir? Mehtap Ar kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

    MEHTAP AR KİMDİR?

    Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı.

    İşte Mehtap Ar'ın hayatı;

    Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü. 2000 yılında "Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu" adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

    MEHTAP AR HASTALIĞI NEYDİ?

    İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti.

        YOĞUN BAKIMDAYDI

        Usta oyuncu Müjde Ar geçtiğimiz günlerde kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullanmıştı.

        "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" şeklinde konuşmuştu.

        "BİRİCİK KARDEŞİM, O BENİM HER ŞEYİM"

        Uzun süre hastanede kalması nedeniyle kendisine de Koronavirüs testi yapıldığını dile getiren oyuncu Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullanmıştı.

            Doktorların, Mehtap Ar'ın beyninde pıhtıların oluştuğunu ve bunları dağıtmaya çalıştıklarını dile getirerek Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" demişti.
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