"Hiç kimsenin kılına bile zarar gelmeyecek" sözlerinin heyecanı doruklara çıkardığı Teşkilat 6. bölüm 2. fragmanında ortalık karışıyor. Ekip operasyon için harekete geçerken yeni bölümde aksiyon tavan yapacak. Dizinin son bölümünde geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulmak için harekete geçti. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldü. Bölümün ekranlarda bitmesiyle birlikte Teşkilat 6. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

SIRRA KADEM BASTI

Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır.