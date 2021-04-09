"Hiç kimsenin kılına bile zarar gelmeyecek" sözlerinin heyecanı doruklara çıkardığı Teşkilat 6. bölüm 2. fragmanında ortalık karışıyor. Ekip operasyon için harekete geçerken yeni bölümde aksiyon tavan yapacak. Dizinin son bölümünde geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulmak için harekete geçti. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldü. Bölümün ekranlarda bitmesiyle birlikte Teşkilat 6. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı.
SIRRA KADEM BASTI
Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır.
Mavi Ay her yerde Sinan'ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan'ı geri getireceğine dair söz verir. Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır.
Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır.