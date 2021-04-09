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    • Magazin
    • 09.04.2021 15:53
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    • 09.04.2021 15:53
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    ? ? Beş altın bileziği kapan isim…

    Yine bir haftanın finali geldi çattı ve ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunduğu yemek yarışmasında en heyecanlı günlerden biri olan Cuma haftanın finalinde hangi yarışmacı haftanın en yüksek puanını alarak beş altın bileziği koluna taktı? Gün birincisi çeyrek altını kaparken haftanın en düşük puanını alan ise ’ya veda etti. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Haftanın finalinin yaşandığı bu günde Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeğin hangi yarışmacıya ait olduğunu bilmeden eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki Gelinim Mutfakta'ya veda etmek zorunda kalan isim kim oldu?

    9 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ece oldu ve çeyrek altını kaptı

    Ece:

    Seda:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)

    Bu hafta eleme yapılmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)

    Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.

        GELİNİM MUTFAKTA ECE KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi yarışmaya Kocaeli'nde yaşıyor. 22 yaşında ve aşçıdır. Ece 5 aydır Sevda Hanım'ın oğlu ile sözlüdür.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Beş altın bileziği kapan isim…