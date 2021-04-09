Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Haftanın finalinin yaşandığı bu günde Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeğin hangi yarışmacıya ait olduğunu bilmeden eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki Gelinim Mutfakta'ya veda etmek zorunda kalan isim kim oldu?
9 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Ece oldu ve çeyrek altını kaptı
Ece:
Seda:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)
Bu hafta eleme yapılmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)
Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.