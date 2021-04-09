Ekranlardaki macerasını soluksuz sürdüren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan gelişmeler yeni bölümde büyük kargaşaya neden olacak. Dün akşam yayınlanan bölümde Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükledi. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktiydi. Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulundu. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" dedi. Bölümün hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı yayınlandı.

FİKRET PES Mİ EDİYOR! DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür!