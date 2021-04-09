Zayıf yönüne değinen Soydan "Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim." diye konuştu. Aldığı mesajlarla ilgili Soydan "Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum. Çoğu benim gizlediğimi düşünüyor ve doğru yola gelmeye çağırıyor." şeklinde konuştu. Lezbiyenlikle ilgili Soydan "Bugüne dek öyle bir ilgim olmadı. Olursa hemen söylerim." dedi.