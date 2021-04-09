Didem Soydan 'fantazi için özel ayakkabılarım' var dedi sonra tek tek ifşa etti 'kaseye kustum' Meğer lezbiyenlerden... Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Soydan, YouTube'da bir programa konuk oldu. 37 yaşındaki Didem Soydan, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
"Hastalıkla ilgili korkum var" diyen Soydan "Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim." şeklinde konuştu.
Lise yıllarını anlatan Soydan "Lisede zayıflıktan ölüyordum, 35-40 kilo kadardım. Okulun en havalı kızları marka bot giyiyor. Tıknaz kısa boylular. Ergenliğe benden daha önce girmişler, ben ise Safinaz." dedi. Yaşadığı tramvayı Soydan "Annemle bot almaya gittik. Çubuk kraker o botun içine girer mi? Ayakkabıcıya da rezil oldum. Bu benim için travmadır." sözleriyle anlattı.