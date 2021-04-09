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    • 09.04.2021 16:29
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    • 09.04.2021 16:29
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    'fantazi için özel ayakkabılarım' var dedi sonra tek tek ifşa etti 'kaseye kustum' Meğer lezbiyenlerden...

    Oyuncu  ile aşk yaşayan , YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu. 37 yaşındaki model, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Didem Soydan'ın açıklamaları kısa sürede çok konuşuldu. İşte Didem Soydan'ın o açıklamaları.

    Didem Soydan iğrenç mesajları tek tek ifşa etti

    Didem Soydan 'fantazi için özel ayakkabılarım' var dedi sonra tek tek ifşa etti 'kaseye kustum' Meğer lezbiyenlerden... Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Soydan, YouTube'da bir programa konuk oldu. 37 yaşındaki Didem Soydan, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

    "Hastalıkla ilgili korkum var" diyen Soydan "Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim." şeklinde konuştu.

    Lise yıllarını anlatan Soydan "Lisede zayıflıktan ölüyordum, 35-40 kilo kadardım. Okulun en havalı kızları marka bot giyiyor. Tıknaz kısa boylular. Ergenliğe benden daha önce girmişler, ben ise Safinaz." dedi. Yaşadığı tramvayı Soydan "Annemle bot almaya gittik. Çubuk kraker o botun içine girer mi? Ayakkabıcıya da rezil oldum. Bu benim için travmadır." sözleriyle anlattı.

        Koleksiyonundan bahseden Soydan "Peçete biriktiriyorum. Anneannem hala gittiği günlerden bana peçete topluyor. Onun hatrına devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sevgili kriterini belirten Soydan "Sevgili seçimlerimde sadece burca dikkat ettim. Belli burçlar benim hayatımda yok. Hayatımda olan insanların hepsi eylül-ocak arası doğmuştur." dedi.

        ABD'de yaşadığı bir anısı Soydan "Üç sene önce New York'tan gelir gelmez jetlag halimle kulübe gittim. Alkol mideme dokundu. Bulunduğumuz alandan tuvalete yetişmeye imkan yok." diyerek anlattı.

            "Mutfağa koşup bir kaseye kustum" diyen Soydan "Onu da dolabın üstüne bıraktım. Çıkışta da basın geldiği için kabı alıp dökemedim." şeklinde anlattı. Fantezisiyle ilgili Soydan "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var." açıklamasını yaptı.

            Zayıf yönüne değinen Soydan "Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim." diye konuştu. Aldığı mesajlarla ilgili Soydan "Lezbiyenlerden paragraflarca mesajlar alıyorum. Çoğu benim gizlediğimi düşünüyor ve doğru yola gelmeye çağırıyor." şeklinde konuştu. Lezbiyenlikle ilgili Soydan "Bugüne dek öyle bir ilgim olmadı. Olursa hemen söylerim." dedi.
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