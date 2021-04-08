Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. yeni sezon merakla bekleniyor. Netflix'in yerli dizilerinden birisi olan Aşk 101 2. yeni sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni sezonuna dair ilk ipuçları gelmeye başladı. Çekimlerin tamamlandığı öğrenilirken, Aşk 101 2. sezonun kısa sürede başlaması bekleniyor.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?
Aşk 101 2. sezon için Netflix'ten bir duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki yayın tarihi düşünüldüğünde dizinin yeni sezonunun Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
ÇEKİMLER TAMAMLANDI
Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.