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    • Magazin
    • 08.04.2021 23:59
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    • 08.04.2021 23:59
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    İpuçları geldi! 2. sezon ne zaman başlıyor? yayın tarihi...

    2. sezon ne zaman başlıyor? dizi severler tarafından merak ediliyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla dikkat çeken dizinin 2. yeni sezonu merakla bekleniyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide bir grup öğrencinin hayata atılma mücadelesi konu ediliyor. Yeni sezondan da ilginç ipuçları gelmeye başladı.

    takvim.com.tr
    İpuçları geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor?

    Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. yeni sezon merakla bekleniyor. Netflix'in yerli dizilerinden birisi olan Aşk 101 2. yeni sezonunda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dizinin yeni sezonuna dair ilk ipuçları gelmeye başladı. Çekimlerin tamamlandığı öğrenilirken, Aşk 101 2. sezonun kısa sürede başlaması bekleniyor.

    AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

    Aşk 101 2. sezon için Netflix'ten bir duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki yayın tarihi düşünüldüğünde dizinin yeni sezonunun Nisan ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    ÇEKİMLER TAMAMLANDI

    Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

    Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.

        AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?

        Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.

        1.SEZONDA YAŞANANLAR

        Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

        Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

        Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.

        Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.

        Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.

        Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.

        Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.

        Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.
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        Haberler Magazin İpuçları geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Aşk 101 2. yeni sezon yayın tarihi...