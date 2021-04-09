Survivor ödül oyununu hangi yakım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyununda kim galip geldi? Sorularının yanıtları özellikle dün izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele vardı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Hem ödül oyunu, hem Anlat Bakalım için mücadele verildi. Peki Survivor son bölümde hangi takım kazandı, Ünlüler mi Gönüllüler mi? Takım kaptanları kimler oldu?