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    • Magazin
    • 09.04.2021 10:15
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    • 09.04.2021 10:15
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    Gündemde pek çok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. TV8’in fenomen yarışmasını dün akşam izlemeyi kaçıranlar neler yaşandığını, ödül ve Anlat Bakalım oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Peki Ünlülüler mi yoksa Gönüllüler mi şanslı oldu? Her iki takım da canla başla mücadele vererek zorlu parkurda yarıştı, peki kazanan kim oldu? ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi yakım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyununda kim galip geldi? Sorularının yanıtları özellikle dün izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele vardı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Hem ödül oyunu, hem Anlat Bakalım için mücadele verildi. Peki Survivor son bölümde hangi takım kazandı, Ünlüler mi Gönüllüler mi? Takım kaptanları kimler oldu?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Merve - Batuhan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.

    Takımlar ödül oyununda yeniden karşılaştı. Bu kez yarışmacılar gerçek oyun için parkura geldi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken, ünlüler takımında ise Çağrı oyunun dışına çıktı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekmek için var gücü ile mücadele verdi.

    Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirirken, oyun bayrak yarışına kaldı.

    Batuhan ile Ayşe karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Zorlu parkurda rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yapan Ayşe ödülü takımına kazandırdı. Böylece gönüllüler pizza ödülünün sahibi oldu.

        ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Ada şartlarında yarışmacıların stres atmasını sağlayan anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Anlat bakalım oyununda yarışmacılar verilen sürede en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Poyraz, alınan sayı sonrasında yaptığı hareket nedeniyle ünlüler takımından sert tepki aldı. Bu olay sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. İsmail ile Dora arasında sözlü tartışma yaşandı.

        SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

        Oyunun yeniden başlamasının ardından anlat bakalım mücadelesi 5-2 skorla bitti. Böylece anlat bakalımın sahibi ünlüler oldu. Gecenin en fazla kelimesini bilen Batuhan – Melis ikilisi ise rakor kırdı.

        Her hafta perşembe günleri seçilen takım kaptanları için yarışmacılar yeniden oylarını verdi. Kaptanlık için ünlüler takımı ve gönüllüler takımı seçimlerini açıkladı.

        Yapılan oylama sonrası bu hafta ünlüler takımına Batuhan kaptan olurken, gönüllüler takımının kaptanı ise Poyraz seçildi.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyununda kim galip geldi?