Survivor ödül oyununu hangi yakım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyununda kim galip geldi? Sorularının yanıtları özellikle dün izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele vardı ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Hem ödül oyunu, hem Anlat Bakalım için mücadele verildi. Peki Survivor son bölümde hangi takım kazandı, Ünlüler mi Gönüllüler mi? Takım kaptanları kimler oldu?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Merve - Batuhan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.
Takımlar ödül oyununda yeniden karşılaştı. Bu kez yarışmacılar gerçek oyun için parkura geldi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken, ünlüler takımında ise Çağrı oyunun dışına çıktı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekmek için var gücü ile mücadele verdi.
Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirirken, oyun bayrak yarışına kaldı.
Batuhan ile Ayşe karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Zorlu parkurda rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yapan Ayşe ödülü takımına kazandırdı. Böylece gönüllüler pizza ödülünün sahibi oldu.