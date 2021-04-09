Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan her bölümüyle heyecan giderek artıyor. Son bölümde alınan karar sonrası Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci geldi. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı oldu. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirdi. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

HAN'IN TAVIRLARI ENDİŞE VERİYOR

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.