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    • Magazin
    • 09.04.2021 10:07
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    • 09.04.2021 10:07
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    Sesini hemen kes! : Pılısını pırtısını toplayıp sırra kadem bastı

    Memduh'un Safiye'ye sarf ettiği "Naci'nin sana yaptığını ne İncir yapar Han'a, Ne Ege yapar Neriman'a! Acını masum insanlardan çıkarma" şeklindeki sözlerin dikkat çektiği nda heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelendi. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar aldı. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarstı. İzleyiciler şimdi heyecanla 13 Nisan Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak olan 29. bölümünü bekliyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan her bölümüyle heyecan giderek artıyor. Son bölümde alınan karar sonrası Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci geldi. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı oldu. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirdi. Dün akşam TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    HAN'IN TAVIRLARI ENDİŞE VERİYOR

    İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

    Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

    Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

        Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

        Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.

        Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.

            Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.
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            Haberler Magazin Sesini hemen kes! Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı: Pılısını pırtısını toplayıp sırra kadem bastı