Dizi tarihinde böylesi yaşanmadı aniden yayın akışından alındı! İkinci bölümü 2 ay sonrası izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili Show TV ve dizinin yapımcı şirketi arasında alınan karar izleyicilerini şaşırttı. 31 Mart günü ilk bölümü yayınlanan dizinin Haziran ayında ekranlardaki macerasına devam etmesine karar verildi. Daha önce eşi benzeri görülmemiş olay sosyal medyada izleyiciler tarafından "Dizi tarihinde böylesi yaşanmadı" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kırmızı Kamyon, Haziran ayında izleyicisiyle buluşacak.

2. BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA OLACAK

Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olması kararlaştırıldı.