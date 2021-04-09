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    • Magazin
    • 09.04.2021 13:04
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    • 09.04.2021 13:04
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    Nalıncı keseri gibi kendine yontuyor! : Çarşı pazar karıştı maskeli can sıkacak!

    'da bu hafta Celasun'un ölmesiyle herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken gözler yeni bölüm fragmanı için Show TV'ye çevrildi. Son bölümde maskeli Celasun'un peşine düşerek onu arabanın içerisinde boğdu. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu’nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesmeyi başardı. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşarttı. Celasun'un vedası ise izleyicileri gözyaşına boğan sahnelerden oldu. Bölümün ardından izleyiciler büyük bir heyecanla nın yayınlanacağı günü bekliyor.

    takvim.com.tr
    Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Heyecan dolu olayların peşi sıra yaşandığı Çukur dizisinin bu hafta pazartesi yayınlanan bölümünde Celasun'un vedası çok konuşuldu. Dizide bu hafta Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yaptı. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrendi ve bu bölümde dizinin ana karakterlerinden biri Çukur'a veda etti. Heyecan dolu bölüm sonrası dizinin sıkı takipçileri Çukur 124. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    ÇUKUR'A VEDA

    Veda sahnesinin ardından Çukur'un resmi sosyal medya hesaplarından "Adın gibi her daim kahraman, yiğit ve cesurdun. Sen hep korudun; sevdiklerini, Koçovalılar'ı, Çukur'u… Hoşça kal Celasun. Teşekkürler" ifadeleri paylaşıldı.

    ÇUKUR'UN CELASUN'U KUBİLAY AKA NEDEN AYRILDI?

    Çukur'da Celasun karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Böylece Kubilay Aka diziden ayrılmış oldu. Konu hakkında resmi açıklama yapılmazken Kubilay Aka'nın dizinin finaline az kala senaryo gereği hikayeye veda ettiği tahmin ediliyor.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek.

        İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

        Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak.

        Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

            KUBİLAY AKA KİMDİR?

            Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. "Vatanım Sensin" dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

            Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

            Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.
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            Haberler Magazin Nalıncı keseri gibi kendine yontuyor! Çukur 124. bölüm fragmanı: Çarşı pazar karıştı maskeli can sıkacak!