Heyecan dolu olayların peşi sıra yaşandığı Çukur dizisinin bu hafta pazartesi yayınlanan bölümünde Celasun'un vedası çok konuşuldu. Dizide bu hafta Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yaptı. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrendi ve bu bölümde dizinin ana karakterlerinden biri Çukur'a veda etti. Heyecan dolu bölüm sonrası dizinin sıkı takipçileri Çukur 124. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR'A VEDA

Veda sahnesinin ardından Çukur'un resmi sosyal medya hesaplarından "Adın gibi her daim kahraman, yiğit ve cesurdun. Sen hep korudun; sevdiklerini, Koçovalılar'ı, Çukur'u… Hoşça kal Celasun. Teşekkürler" ifadeleri paylaşıldı.