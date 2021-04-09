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    • Magazin
    • 09.04.2021 17:24
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    • 09.04.2021 17:46
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    ? ? Altın kolyenin sahibi…

    Gündemde özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada rekabet ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. Her Cuma olduğu gibi yine bir haftanın finalinde buluşan eski ve yeni sezon yarışmacıları günün konseptine göre stillerini sergiledi. Haftanın birincisi altın kolyeyi boynuna taktı. Peki ? İşte ’da bugünün puan durumu…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Doya Doya Moda All Star kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların günün konseptine göre stillerini sergilediği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi olarak altın kolyeyi boynuna takan isim hangisi oldu? Yarışmaya kim veda etti?

    9 NİSAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:20
    Özde:28
    Birben:26
    Emel:19
    Rümeysa:19
    Ferdanur:28
    Su:29

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (9 NİSAN)

    Toplam 109 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? (9 NİSAN)

    Bu hafta eleme yapılmadı

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Emel Başkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu söyledi. Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Altın kolyenin sahibi…