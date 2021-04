Doya Doya Moda All Star kim elendi? 9 Nisan Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların günün konseptine göre stillerini sergilediği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi olarak altın kolyeyi boynuna takan isim hangisi oldu? Yarışmaya kim veda etti?