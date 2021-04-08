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    • 08.04.2021 12:20
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    kimdir, hastalığı ne? Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sevgilisi kim, ? İşte hayatı hakkında bilgiler!

    Gündemde ' kimdir? Hastalığı ne?' Soruları arama motorlarında aratılıyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk özel hayatı ve sevgilisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeler sonrası ünlü şarkıcı hakkında araştırmalar hız kazandı. Canlı yayında, hastalığı nedeniyle yıllardır mücadele içinde olduğunu anlatan Tuğba Özerk, yaşadığı zor günleri seyircilerle paylaştı. Peki, , , ? Tuğba Özerk’in hastalığı ne? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar!

    takvim.com.tr
    Tuğba Özerk kimdir, hastalığı ne?

    Tuğba Özerk kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk özel hayatı ve sevgilisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeler sonrası ünlü şarkıcı hakkında araştırmalar hız kazandı. Canlı yayında, hastalığı nedeniyle yıllardır mücadele içinde olduğunu anlatan Tuğba Özerk, yaşadığı zor günleri seyircilerle paylaştı. Peki, Tuğba Özerk kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Özerk'in hastalığı ne? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar!

    TUĞBA ÖZERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Tuğba Özerk (d. 4 Haziran 1980), Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi.

    4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

    İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı.

        'Aşk yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

        6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

        TUĞBA ÖZERK'İN SEVGİLİSİ GÖKMEN ŞEN KİMDİR?

        İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Gökmen Şen, özel bir şirkette proje müdür yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Brüksel ve İstanbul Merkezli vinç pazarlama şirketi GST vinç firmasının sahibi olduğu yazıyor.

        TUĞBA ÖZERK'İN HASTALIĞI NE?

        Yıllardır geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele eden Özerk, yaşadığı zor günleri seyircilerle paylaştı.

            GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

            Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkilemektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunmaktadır. Sızdıran bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Bu "sıkı bağlar" bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır.
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