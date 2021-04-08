Tuğba Özerk kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk özel hayatı ve sevgilisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeler sonrası ünlü şarkıcı hakkında araştırmalar hız kazandı. Canlı yayında, hastalığı nedeniyle yıllardır mücadele içinde olduğunu anlatan Tuğba Özerk, yaşadığı zor günleri seyircilerle paylaştı. Peki, Tuğba Özerk kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğba Özerk'in hastalığı ne? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar!
TUĞBA ÖZERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tuğba Özerk (d. 4 Haziran 1980), Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi.
4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.
İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı.