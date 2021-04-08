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    • 08.04.2021 11:42
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    • 08.04.2021 11:42
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    'dan sonra düğün var şimdi nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Sosyal medya bununla çalkalanıyor

    ekranlarında yayınlanan hafta içi 5 gün yayınlanmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da rekabet süredursun, yarışma sonrası düğün artık kesinleşti. Survivor'da ünlüler takımında yer alan ve yarışmaya veda eden aşkta kazandı. Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik yarışmada ağzından adını düşürmediği sevgilisiyle evlilik kararı aldı. İşte detaylar...

    Survivor'dan sonra düğün var!

    Survivor'dan sonra düğün var şimdi nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Sosyal medya bununla çalkalanıyor... Fenomen yarışma programı Survivor yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetini izleyicilerle buluşturan Survivor'a geçtiğimiz haftalarda veda eden isim Öykü Çelik olmuştu. Yarışmadaki performansı beklenenin altında kalan Öykü Çelik birleşma haftasının hemen ardından elenmişti. Survivor'da kaybeden Öykü Çelik, aşkta kazandı.

    TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan fenomen yarışma programı Survivor Türkiye, 2021 sezonuyla yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.

    Her bölümünde apayrı heyecanlı gelişmelerin yaşandığı yarışma programında, yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler, polemikler, komik anlar milyonları ekran başına kilitliyor ancak programda en çok da eleme geceleri ilgi çekiyor.

        Reyting rekortmeni fenomen yarışma programı Survivor Türkiye'den geçtiğimiz hafta elenen ve yarışmada Ünlüler takımında mücadele veren ünlü oyuncu Öykü Çelik, yarışmadan elendiği için oldukça üzülmüştü. Öykü Çelik'in Survivor Türkiye'den elenmesi ile birlikte, kendisi kadar sevenleri de üzülmüştü.

        Elenme haberini gözyaşları içinde karşılayan ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor Türkiye programından elendikten sonra bu kez sevenlerini mutlu eden bir haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Ünlü oyuncu Öykü Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı haber sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı Öykü Çelik'in paylaşımına "Survivor'da kaybettin ama aşkta kazandın" gibi yorumlarda bulundu.

            Öykü Çelik, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik kararı aldı. Aldığı güzel haber sonrasında mutluluğunu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaşan Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan'ın evlilik teklifine "Evet" dediğini sevenleri ve takipçileri ile paylaştı. Geçtiğimiz hafta programdan elendiği için gözyaşlarına boğulan Öykü Çelik'in mutluluğu, sevenlerini de mutlu etmeye yetti.

            Türkiye'nin ilk olarak 2008 yılında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı "Gözde" karakteri ile tanıdığı Öykü Çelik, ardından Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim İçin Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul, Şeref Sözü gibi dizilerde rol alarak sevenlerinin karşısına çıktı. Ayrıca Cin Geçidi, Kanımdaki Barut, Mahpeyker Kösem Sultan, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Kapan filmlerinde de rol alan Öykü Çelik, ayrıca Selena ve Böyle Bir Şey Var Mı gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde ise dünya evine girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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            Haberler Magazin Survivor'dan sonra düğün var şimdi nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Sosyal medya bununla çalkalanıyor