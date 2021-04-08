Türkiye'nin ilk olarak 2008 yılında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı "Gözde" karakteri ile tanıdığı Öykü Çelik, ardından Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim İçin Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul, Şeref Sözü gibi dizilerde rol alarak sevenlerinin karşısına çıktı. Ayrıca Cin Geçidi, Kanımdaki Barut, Mahpeyker Kösem Sultan, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Kapan filmlerinde de rol alan Öykü Çelik, ayrıca Selena ve Böyle Bir Şey Var Mı gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde ise dünya evine girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.