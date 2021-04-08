Survivor'dan sonra düğün var şimdi nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Sosyal medya bununla çalkalanıyor... Fenomen yarışma programı Survivor yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetini izleyicilerle buluşturan Survivor'a geçtiğimiz haftalarda veda eden isim Öykü Çelik olmuştu. Yarışmadaki performansı beklenenin altında kalan Öykü Çelik birleşma haftasının hemen ardından elenmişti. Survivor'da kaybeden Öykü Çelik, aşkta kazandı.
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan fenomen yarışma programı Survivor Türkiye, 2021 sezonuyla yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.
Her bölümünde apayrı heyecanlı gelişmelerin yaşandığı yarışma programında, yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler, polemikler, komik anlar milyonları ekran başına kilitliyor ancak programda en çok da eleme geceleri ilgi çekiyor.