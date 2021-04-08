Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.04.2021 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 15:47
    ABONE OL

    ? ?

    Haftanın finalinden bir gün önce ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği, Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve fenomen hale gelen yarışmada haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı. Rekabetin üst seviyede olduğu ? Günün birincisi olup çeyrek altını kapan Gelinim Mutfakta yarışmacısı hangisi oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları merakla arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Haftanın finaline sadece bir gün kaldı ve günün puanları haftayı yakından etkiliyor. Günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziği koluna takıyor. Haftanın en düşük puanını alan ise yarışmaya veda ediyor. İşte Gelinim Mutfakta'yı izlemeyi kaçıranlar için bugünün puanlaması…

    8 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ece oldu

    Ece:16

    Seda:14

    Ayten:12

    Esra:12

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (2 NİSAN)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Aysun oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (2 NİSAN)

    Haftanın birincisi 81 puan ile Esra oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu?