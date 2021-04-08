Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları merakla arama motorları üzerinden sorgulanır oldu. Haftanın finaline sadece bir gün kaldı ve günün puanları haftayı yakından etkiliyor. Günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziği koluna takıyor. Haftanın en düşük puanını alan ise yarışmaya veda ediyor. İşte Gelinim Mutfakta'yı izlemeyi kaçıranlar için bugünün puanlaması…
8 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Ece oldu
Ece:16
Seda:14
Ayten:12
Esra:12
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (2 NİSAN)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Aysun oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (2 NİSAN)
Haftanın birincisi 81 puan ile Esra oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.