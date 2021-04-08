Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.04.2021 17:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 17:27
    ABONE OL

    ? !

    Gündemde sıklıkla ? Sorusuna yanıt aranıyor. TV8’in fenomen büyük beden stil yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında izleyicileri ekrana kilitliyor. Yeni formatında eski ve yeni sezon yarışmacılarını yarıştıran ’da haftanın finalinden bir gün önce puanların nasıl şekillendiği izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılır oldu. haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların günün konseptine göre giyindiği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. İşte Doya Doya Moda All Star'da bugünün puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    8 NİSAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu!