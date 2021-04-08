Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların günün konseptine göre giyindiği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. İşte Doya Doya Moda All Star'da bugünün puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
8 NİSAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı