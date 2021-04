Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 8 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların günün konseptine göre giyindiği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. İşte Doya Doya Moda All Star'da bugünün puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.