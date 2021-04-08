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    • 08.04.2021 17:43
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    • 08.04.2021 17:43
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    artık bildiniz Cansel değil her fotoğrafı bir dekolte! 'da 'le büyük aşk yaşayan Cansel...

    Bir dönemin çok konuşulan yarışmalarından biriydi . Evlilik hayalleriyle Kısmetse Olur evine gelen yarışmacıların kimi mutluluğu buldu kimisi hayal kırıklığıyla ayrıldı. Kısmetse Olur'un en çok dikkat çeken isimlerinden biri de daha sonra 'ı da katılan 'le büyük bir aşk yaşayan 'tü. Ancak gelin görün ki, Cansel Çördük'ü şimdi görseniz tanıyamazsınız. Dekoltede sınır tanımayan Cansel Çördük, herkesi şoke etmeyi yine başardı.

    Cansel Çördük artık bildiniz Cansel değil her fotoğrafı bir dekolte!

    Cansel Çördük artık bildiniz Cansel değil her fotoğrafı bir dekolte! Kısmetse Olur'da Eser West'le büyük aşk yaşayan Cansel... Bir döneme damgasını vuran evlendirme programının en çok konuşulan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyordu Cansel Çördük. Programda tanıştığı ve sevgili olduğu Eser West'le magazin sayfalarını da süslüyorlardı. Onlar Kısmetse Olur'da evlenmedi ancak aşkları program sonrasında da devam etti. Fakat işler istedikleri gitmedi ve Eser ile Cansel yollarını ayırdı. O gün bugündür ekranlarda görünmeyen Cansel Çördük birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

    Kanal D'deki Kısmetse Olur'la ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Cansel Çördük, yıllar içerisindeki değişimi ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Kanal D'de bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük değişimi ile herkesi şoke etti. İddialı pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Cansel'e takipçilerinden beğeni yağıyor.

        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.

        Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Cansel Çördük yaptığı son paylaşımla da olay oldu.

        Transparan bir pantolon giyerek üstüne de bikini tercih eden Çördük ilginç maskesini de takıp poz verdi.

            Ünlü yarışmacının bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

            CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

            Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

            Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

                Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.
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