Cansel Çördük artık bildiniz Cansel değil her fotoğrafı bir dekolte! Kısmetse Olur'da Eser West'le büyük aşk yaşayan Cansel... Bir döneme damgasını vuran evlendirme programının en çok konuşulan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyordu Cansel Çördük. Programda tanıştığı ve sevgili olduğu Eser West'le magazin sayfalarını da süslüyorlardı. Onlar Kısmetse Olur'da evlenmedi ancak aşkları program sonrasında da devam etti. Fakat işler istedikleri gitmedi ve Eser ile Cansel yollarını ayırdı. O gün bugündür ekranlarda görünmeyen Cansel Çördük birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.