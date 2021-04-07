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    • Magazin
    • 07.04.2021 17:36
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    • 07.04.2021 17:38
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    Gündemde ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in fenomen büyük benden stil yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana geliyor. Eski ve yeni sezon yarışmacılarını bir araya toplayan yarışmada hafta ortasında günün konseptine göre giyinen yarışmacılardan en yüksek puanı alan hangi yarışmacı oldu? Haftanın finalini yakından etkileyen ? İşte detaylar…

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    Doya Doya Moda All Star günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 7 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada yine hem eğlenceli hemde rekabet dolu anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    7 NİSAN ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:20
    Özde:19
    Birben:18
    Emel:15
    Rümeysa:17
    Ferdanur:15
    Su:20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi.

        Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" şeklinde konuşmuştu.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti.
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