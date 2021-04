Doya Doya Moda All Star günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 7 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada yine hem eğlenceli hemde rekabet dolu anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün puanlarını haberimizde bulabilirsiniz.