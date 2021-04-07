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    • Magazin
    • 07.04.2021 11:58
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    • 07.04.2021 11:58
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    Seyircisi hemen küplere bindi duyunca nutkunuz tutulacak! Flaş karar 11 için artık yolun sonu...

    Mayıs ve Haziran ayına günler kala bazı ler hakkında kararı alındığı kulislerde sık sık konuşuluyor. Pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasını tamamlayacak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla bu sezon final yapacak dizileri merak etmeye başladı.

    takvim.com.tr
    11 dizi bu sezon ekranlara veda mı ediyor?

    Seyircisi hemen küplere bindi duyunca nutkunuz tutulacak! Flaş karar 10 dizi için artık yolun sonu gözüküyor. Bu sezon final yapacak diziler belli olmaya başladı. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

    FİNAL YAPACAK DİZİLER

    İşte final yapacak o dizilerin isimleri

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

    Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

    ÇUKUR

    Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı seyirciye veda edecek.

    FİNAL YAPMASI BEKLENEN DİZİLER

    RAMO

    Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ramo dizisinin kanalla anlaşması bu sene dolacak. Dizinin bayram öncesinde izleyiciye veda etmesi bekleniyor.

        HEKİMOĞLU

        Sıra dışı bir doktorun başından geçen maceraları konu alan Hekimoğlu dizisinin düşük reytinglere sahip olması kanalı final yapmaya zorluyor. İki sezondur Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'nun Mayıs sonunda final yapacağı konuşuluyor.

        MENAJERİMİ ARA

        Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.

        AKREP

        Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi, sadık bir izleyici kitlesi edinemedi. Reyting listesinde iddiasını ortaya koyamayan dizinin Mayıs sonunda final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

            SEFİRİN KIZI

            İkinci sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılığından sonra kan kaybeden dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs sonunda final yapması bekleniyor.

            ARIZA

            Show TV'de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza'nın başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban ve Dilara Aksüyek paylaşıyor. Show TV'den yapılan açıklamaya göre, Arıza dizisi 30. bölümüyle 11 Nisan Pazar günü final yapacak.

            BARAJ

            Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve İman Casablanca'nın yer aldığı Baraj dizisinin 39. bölümde izleyiciyle son kez buluşacağı iddia edildi.

            SENİ ÇOK BEKLEDİM

            Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Star TV dizisi Seni Çok Bekledim, hayal kırıklığı yarattı. Beklenilen çıkışı yakalayamayıp reyting sıralamasında alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapabileceği konuşuluyor.
                Haberler Magazin Seyircisi hemen küplere bindi duyunca nutkunuz tutulacak! Flaş karar 11 dizi için artık yolun sonu...