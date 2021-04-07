Sri Lanka güzellik yarışmasında taç kavgası! Akıllara Hülya Avşar'ı tacından eden o fotoğraf geldi...
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 4 Nisan'da düzenlenen ve Dünya Güzellik Yarışması'nda Sri Lanka'yı temsil edecek güzelin seçileceği yarışmada büyük bir skandal yaşandı. Yarışmada birinci olan ve Bayan Sri Lanka unvanını kazanan Pushpika De Silva'nın tacı, yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie tarafından başından zorla alındı. Silva'nın boşanmış olduğunu iddia eden Jurie "Boşanmış kadınlar güzellik kraliçesi tacı verilemez. Kurallara aykırıdır" diyerek Silva'nın tacını ikinci olan güzele taktı. Dünyanın konuştuğu olay akıllara Hülya Avşar'ı getirdi. Hülya Avşar'ı tacından eden o fotoğraf yeniden gündem oldu.
Sri Lanka güzellik yarışmasında yaşanan taç kabgası akıllara Hülya Avşar'ı tacından eden o fotoğrafı getirdi. Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika De Silva 1'inci olmasının ardından yarışmanın 2019 kazananı olan Caroline Jurie, Silva'nın tacını başından alarak 2'inci olan yarışmacıya taktı.
BAŞINDAN ZORLA ALINDI
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 4 Nisan'da düzenlenen ve Dünya Güzellik Yarışması'nda Sri Lanka'yı temsil edecek güzelin seçileceği yarışmada büyük bir skandal yaşandı. Yarışmada birinci olan ve Bayan Sri Lanka unvanını kazanan Pushpika De Silva'nın tacı, yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie tarafından başından zorla alındı.
GÖZYAŞLARIYLA SAHNEYE TERK ETTİ
Jurie, sahneye çıkarak Silva'nın boşanmış olduğunu iddia ederek, Silva'nın tacını ikinci olan güzele taktı. Yaşanan olay karşısında donup kalan Silva, gözyaşları içinde sahneyi terk etti. Jurie ise, "Boşanmış kadınlar güzellik kraliçesi tacı verilemez. Kurallara aykırıdır" ifadelerini kullandı.
AYRI YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kafa travması yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, "Ben boşanmış bir kadın değilim. Ayrılık başka, boşanma başka. Henüz boşanmadım" ifadelerini kullandı. Silva ayrıca, kendisine mantıksız ve aşağılayıcı davranış şekli nedeniyle yasal işlem başlatacağını ifade etti.