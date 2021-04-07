Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kardeşinin doğum gününde yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...
Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kardeşinin doğum gününde yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehtap Ar, önceki gün 64 yaşına girdi. Akciğer kanserine yakalanan ve 2,5 yıldır tedavisi devam eden Mehtap Ar hakkında Instagram'dan paylaşımda bulunan Müjde Ar, "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı. 66 yaşındaki Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda, "Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" demişti...
Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kardeşinin doğum gününde yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehtap Ar, önceki gün 64 yaşına girdi. Akciğer kanserine yakalanan ve 2,5 yıldır tedavisi devam eden Mehtap Ar hakkında Instagram'dan paylaşımda bulunan Müjde Ar, "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı. 66 yaşındaki Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda, "Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" demişti...
Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kardeşinin doğum gününde yürek sızlatan paylaşım! Merhum sanatçı Aysel Gürel'in oyuncu kızı Mehtap Ar, dün 64 yaşına girdi. Ablası Müjde Ar da kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kardeşi hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çeken Müjde Ar, kısa sürede gündem oldu.
Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. İşte Müjde Ar'ın Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...