Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kardeşinin doğum gününde yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...

Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kardeşinin doğum gününde yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehtap Ar, önceki gün 64 yaşına girdi. Akciğer kanserine yakalanan ve 2,5 yıldır tedavisi devam eden Mehtap Ar hakkında Instagram'dan paylaşımda bulunan Müjde Ar, "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı. 66 yaşındaki Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda, "Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" demişti...