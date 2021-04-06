Her bölümüyle heyecanı zirvelere tırmandıran Kuruluş Osman'da bu hafta Dündar'ın ihaneti ortaya çıkacak. Obada büyük bir şaşkınlık yaşanırken yakalanan Hazal Hatun, Aygül Hatun'un canını alıyor. Bilindiği üzere Şeyh Edebali, Osman Bey ve Umur Bey'i bir araya getirdi. Umur Bey, kızı Malhun Hatun'un bulduğu yüzükten yola çıkarak Osman Bey'e obasındaki hainin ismini verdi. Bala Hatun ise düğün konvoyuna yapılan saldırının ardından obadaki yaraları sarmaya başladı. Aynı zamanda da can dostu Gonca Hatun'un iyileştirmek için çaba gösterdi. Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanında Nikola'nın kalesine gelip Dündar ile konuşan Gündüz'ün herkesin içerisinde "Öldüğün gün bayramımız olacak emmi!" sözleri heyecanı yükselten anlardan oldu. Kuruluş Osman 53. bölümüyle 7 Nisan Çarşamba günü yani yarın saat 20.00'de ATV'de olacak.

ŞEYH EDEBALI OSMAN BEY VE UMUR BEY'İ BULUŞTURDU

Şeyh Edebalı; Osman Bey ve Umur Bey'i aralarındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırmak üzere dergaha davet etti. Umur Bey'in obadaki hainle ilgili kanıtı açıklaması üzerine Osman Bey, hainin amcası Dündar Bey olduğunu anladı.