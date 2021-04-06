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    • Magazin
    • 06.04.2021 07:43
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    • 06.04.2021 07:43
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    Tez meydan okumadan düşünesin! 53. bölüm 2. fragmanı: Pusatını konuşturdu soluğu kesiliyor

    Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir." sözlerinin gerilimi arşa çıkardığı 53. bölüm 2. fragmanında Malhun Hatun'un babası Umur Bey'e "Osman Bey'in yükünü hafifleteceğimizi umut etmişti. Bizden umudu vardı." şeklinde telaffuz ettiği sözler dikkat çekiyor. Dündar Bey'in Nikola'nın kalesine gittiği ve Gündüz Bey'in kaleye hesap sormaya geliyor. Gündüz Bey emmisinin ihaneti karşısında "Öldüğün gün bayramımız olacak emmi!" şeklinde herkesi tehdit ediyor. Yeni bölümde Dündar Bey'in köşeye sıkıştığı görülürken Aygül Hatun, Hazal'ın canını alıyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Her bölümüyle heyecanı zirvelere tırmandıran Kuruluş Osman'da bu hafta Dündar'ın ihaneti ortaya çıkacak. Obada büyük bir şaşkınlık yaşanırken yakalanan Hazal Hatun, Aygül Hatun'un canını alıyor. Bilindiği üzere Şeyh Edebali, Osman Bey ve Umur Bey'i bir araya getirdi. Umur Bey, kızı Malhun Hatun'un bulduğu yüzükten yola çıkarak Osman Bey'e obasındaki hainin ismini verdi. Bala Hatun ise düğün konvoyuna yapılan saldırının ardından obadaki yaraları sarmaya başladı. Aynı zamanda da can dostu Gonca Hatun'un iyileştirmek için çaba gösterdi. Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanında Nikola'nın kalesine gelip Dündar ile konuşan Gündüz'ün herkesin içerisinde "Öldüğün gün bayramımız olacak emmi!" sözleri heyecanı yükselten anlardan oldu. Kuruluş Osman 53. bölümüyle 7 Nisan Çarşamba günü yani yarın saat 20.00'de ATV'de olacak.

    ŞEYH EDEBALI OSMAN BEY VE UMUR BEY'İ BULUŞTURDU

    Şeyh Edebalı; Osman Bey ve Umur Bey'i aralarındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırmak üzere dergaha davet etti. Umur Bey'in obadaki hainle ilgili kanıtı açıklaması üzerine Osman Bey, hainin amcası Dündar Bey olduğunu anladı.

    Umur Bey'in Nikola ile ticaret anlaşması ile Osman Bey'le aralarının bozulmasına neden olmuş, bu anlaşmazlık Osman Bey'in Bizans'a karşı gazaya Umur Bey'i davet etmemesi ile doruğa çıkmıştı.

    İki bey arasındaki sorunu çözmek için Osman Bey ve Umur Bey'i ayrı ayrı dergaha davet eden Şeyh Edebalı, beylere "Beylerim, görürüm ki ikiniz de Türkün hedef ve istikbalini bir görürsünüz. O vakit fitne pususuna yatanların gayretlerini boşa çıkarmak icap etse gerek. Halk bile dahi inana ki Osman Bey'in mülkünde Türkmen obaları birlikte dirliktedir. Sevine. Düşman bile ki Türkmen obaları Osman Bey'in ardında, onun ile bir. Korka" sözleriyle seslendi.

    Umur Bey bu sözler üzerine "Hakça söylersin şeyhim! Lakin Osman Bey'imiz bize -Allah muhafaza- hain gözüyle bakmaktadır. Biz dahi aradığı hainin ona bizden daha yakın olduğunu ikaz eder dururuz" deyince, Osman Bey "Umur Bey! Gayrı şeyhimin huzurundayız. O vakit, sözü açıkça söyleyesin. Bana senden daha yakın olan hain kimmiş; diyesin" diyerek Umur Bey'den bildiklerini anlatmasını istedi.

    Bunun üzerine Umur Bey, Malhun Hatun'un Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde bulduğu zihgiri çıkarıp Osman Bey'e verdi: "Bu zihgir, Çömlekçi denilen haini öldüren her kim ise ona aittir. Üzerindeki işleme de senin yakınından biri olduğunu gösterir Osman Bey!"

    Osman Bey, zihgiri eline alır almaz kimin olduğunu anladı ve ağzından "Dündar Emmi" sözleri döküldü. Osman Bey'in obadaki hainin Dündar Bey olduğunu öğrenmesi üzerine ne yapacağı merak konusu oldu.

        OSMAN BEY VE KAYI ALPLERİ BİZANS BİRLİKLERİNİ TARUMAR ETTİ

        Osman Bey ve alplerinin Konstantinopolis'ten gelen Bizans birliklerine baskın yapıp tarumar etti.

        Uç bölgesindeki Türk obalarına haber salan ve gaza çağrısı yapan Osman Bey, beyleri ile birlikte yaptığı baskın planıyla Kalanoz emrindeki Bizans destek birliklerini gafil avladı. Gazaya Abdurrahman Gazi'nin intikamını almak isteyen Bamsı Bey de katıldı. Gündüz Bey ve Savcı Bey'i düşmanı çembere almak üzere konumlandıran Osman Bey, okçuların yönetimini ise Bamsı Bey'e bıraktı.

        "Orduyu Kördüğüm vadisinde basacaksınız… İşte cenk meydanı! Gündüz ağabeyim tepenin üst yamacından, Savcı ağabeyim de yoldan saldıracak. Bamsı bey okçuların başında olacak" diyerek savş taktiğini açıklayan Osman Bey, "Ben de Kalanoz'un yoluna çıkacağım… İmparatorun Nikola'ya gönderdiği birlik bizi yurdumuzdan etmek için gelir. Bize düşen de Allah'ın izniyle onların kaleye varmalarına mani olmaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek harekete geçti.

        Öncü birliklerin başındaki Kalonoz'un karşısına dikilip "Komutan Kalanoz… Ağabeyinin intikamı için gelmişsin. İşte karşındayım!" diyerek meydan okuyan Osman Bey, kurduğu strateji ile Bizans kuvvetlerini tarumar etti. Osman Bey, attığı okla panikle kaçmaya çalışan Kalanoz'u da omzundan yaraladı.

        "SİZİ DOSTLUĞA DAVET ETTİM DÜŞMANLIĞA DEĞİL"

        Konstantinopolis'ten gelen Bizans birliklerine baskın yapmaya hazırlanan Osman Bey'in tüm Türk obalarına çağrı yapıp Umur Bey'in obasını davet etmemesi ortalığı karıştırdı.

        Savcı Bey'in istihbaratıyla Bizans destek kuvvetlerinin İnegöl Kalesi'ne doğru ilerlediğini öğrenen Osman Bey, alplerini planladığı baskın için hazır ederken; uç bölgesindeki Türk obalarına da gazaya katılmaları için çağrı yaptı.

        Nikola ile ticaret anlaşması yapan Umur Bey'in obasını bu çağrının dışında bırakan Osman Bey, Malhun Hatun'un tepkisi ile karşılaştı. Gazaya hazırlanan Osman Bey'in karşısına çıkan Malhun Hatun, "Gazaya çıktığınızı işittik Osman Bey! Biz de bu sevaptan faydalalanmak isteriz. Babam Umur Bey böylece der" dedi.

        Osman Bey, "Zahmet etmişsiniz. Yeterli alpımız var. Şimdi yola çıkmamız gerek" diyerek kendisini tersleyince Malhun Hatun, "Bizi gaza sevabından mahrum mu edersin Osman Bey? Senin maksadın nedir? Ticaretimize mani olursun, gaza sevabımıza mani olursun! Bizi bu uçlara kocamışlar gibi oturalım diye mi davet ettin" sözleriyle Osman Bey'e çıkıştı.

        Malhun Hatun'un bu sözlerine çok sinirlenen Osman Bey, "Sizi dostluğa davet ettim düşmanlığa değil! Sizi destek olmaya davet ettim köstek olmaya değil" diyerek Umur Bey'in Nikola ile yaptığı ticaret anlaşmasını affetmediğini vurguladı.

        'BİR ORDUMUZ OLACAK, BİR DEVLETİMİZ OLACAK'

        Düğün konvoyuna yapılan baskının ardından Kayı Obası'nın ve can dostu Gonca Hatun'un yaralarını sarmak için çalışan Bala Hatun, Osman Bey'le dertleşti.

            Bala Hatun'daki huzursuzluğu fark eden Osman Bey, eşini derdini paylaşması için teşvik etti. Bala Hatun konuşmakta tereddüt ederek "Derdini artırmaktan çekinirim beyim!" dedi. Osman Bey'in "Senin dilinden şifa dökülür ancak" sözleri üzerine Bala Hatun, "Beyim, Gonca ve Boran Alp zor bela vakit bulup düğün ettiler; o düğünde de saldırıya uğradılar. Beni düşündüren, bu türden bir şeyin olacağını bilmemizdi. Yani her an saldırı bekleriz. Düğünde, cenazede, bayramda… Beyim. Bu bitmeyen ceng bizi düğün etmekten, cenaze kaldırmaktan, bayram kutlamaktan endişe eder hale getirirse, büyüyemeyiz, çoğalamayız, serpilemeyiz" şeklinde konuştu.

            Osman Bey, "Tam bir Bey Hatunu gibi konuştun. Dahası haklısın. Haklısın Bala'm" diyerek Bala Hatun'a hak verdi. Bala Hatun'un endişelerini gidermek isteyen Osman Bey "Lakin zincirlerini kırmaya azmedenlerin ve devlet kurmak için kıyama kalkanların kaderi budur. Benim vazifemse bu ataş çemberinden obamı sağ salim geçirmektir. Güzel günler gelecek elbet. Evlatlarımız endişe duymadan büyüyecek! Düğünümüz düğün, bayramımız bayram olacak. Kocamışlarımız, hatunlarımız cenk etmek zorunda kalmayacak. Bir ordumuz olacak, bir devletimiz olacak. Olacak Balam'! Olacak…" sözleriyle gelecek güzel günlerin müjdesini verdi.
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