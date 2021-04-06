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    • Magazin
    • 06.04.2021 08:48
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    • 06.04.2021 08:48
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    , neden ayrıldı? Seyirciyi isyan ettiren veda! Celasun'un ölümü...

    Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisinde dün gece yaşanan gelişmeler nefes kesti. Celasun'un dizinin son anlarında maskeli bir kişi tarafından boğulması izleyicileri sarsan olaylar arasında yer alırken sorusu çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sahnenin hemen ardından Çukur'dan neden ayrıldı sorusu akıllarda yanıt bekleyen bir soru olarak karşımıza çıktı.

    Kubilay Aka Çukur'dan neden ayrıldı?

    Pazartesi günleri saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu olaylar peşi sıra yaşandı. Maskeli bir kişi Celasun'un peşine düşerek onu arabanın içerisinde boğdu. Bölümle birlikte akıllara "Çukur Celasun öldü mü?" ve "Kubilay Aka Çukur'dan neden ayrıldı?" şeklinde sorular geldi.

    ÇUKUR CELASUN ÖLDÜ MÜ, KUBİLAY AKA NEDEN AYRILDI?

    Çukur'da Celasun karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Böylece Kubilay Aka diziden ayrılmış oldu. Konu hakkında resmi açıklama yapılmazken Kubilay Aka'nın dizinin finaline az kala senaryo gereği hikayeye veda ettiği tahmin ediliyor.

    ÇUKUR'A VEDA

    Veda sahnesinin ardından Çukur'un resmi sosyal medya hesaplarından "Adın gibi her daim kahraman, yiğit ve cesurdun. Sen hep korudun; sevdiklerini, Koçovalılar'ı, Çukur'u… Hoşça kal Celasun. Teşekkürler" ifadeleri paylaşıldı.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek.

        İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak.

        Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

        KUBİLAY AKA KİMDİR?

        Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. "Vatanım Sensin" dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

            Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

            Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.
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            Haberler Magazin Çukur Celasun öldü mü, Kubilay Aka neden ayrıldı? Seyirciyi isyan ettiren veda! Celasun'un ölümü...