Pazartesi günleri saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu olaylar peşi sıra yaşandı. Maskeli bir kişi Celasun'un peşine düşerek onu arabanın içerisinde boğdu. Bölümle birlikte akıllara "Çukur Celasun öldü mü?" ve "Kubilay Aka Çukur'dan neden ayrıldı?" şeklinde sorular geldi.
ÇUKUR CELASUN ÖLDÜ MÜ, KUBİLAY AKA NEDEN AYRILDI?
Çukur'da Celasun karakteri senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Böylece Kubilay Aka diziden ayrılmış oldu. Konu hakkında resmi açıklama yapılmazken Kubilay Aka'nın dizinin finaline az kala senaryo gereği hikayeye veda ettiği tahmin ediliyor.
ÇUKUR'A VEDA
Veda sahnesinin ardından Çukur'un resmi sosyal medya hesaplarından "Adın gibi her daim kahraman, yiğit ve cesurdun. Sen hep korudun; sevdiklerini, Koçovalılar'ı, Çukur'u… Hoşça kal Celasun. Teşekkürler" ifadeleri paylaşıldı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek.