6 Nisan Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması 6 Nisan gecesi araştırılan konuların başında geliyor. Survivor kim gitti sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor'da her hafta bir yarışmacı Dominik'e ve yarışmayı kazanma hayallerine veda ediyor. 6 Nisan Survivor kim elendi sorusunun cevabı da araştırılıyor. Exxen Survivor SMS sıralaması yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor.
SURVİVOR'DA BU AKŞAM NELER YAŞANDI?
Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU
Survivor Türkiye'de bu akşam oynanan ödül oyunu heyecanı vardı. Oyunda ilk üç karşılaşma bayrak yarışı şeklindeydi. Devamında tekli karşılaşmalar başladı. Günün sonunda ödül oyununu 10-7 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu.