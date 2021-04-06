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    • 07.04.2021 01:08
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    ? 6 Nisan Exxen açıklandı mı? ?

    Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'da eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Peki, 6 Nisan ? 6 Nisan Exxen nasıl oldu? Survivor'da kim gitti sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Exxen.com üzerinden yayınlanan ünlüler oy sıralamasına göre en az oyu alan bir eleme adayı Dominik’teki hayallerine veda ediyor. Survivor SMS sıralaması da merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 6 Nisan Survivor kim elendi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi? 6 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması açıklandı mı?

    6 Nisan Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması 6 Nisan gecesi araştırılan konuların başında geliyor. Survivor kim gitti sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor'da her hafta bir yarışmacı Dominik'e ve yarışmayı kazanma hayallerine veda ediyor. 6 Nisan Survivor kim elendi sorusunun cevabı da araştırılıyor. Exxen Survivor SMS sıralaması yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor.

    SURVİVOR'DA BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

    Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU

    Survivor Türkiye'de bu akşam oynanan ödül oyunu heyecanı vardı. Oyunda ilk üç karşılaşma bayrak yarışı şeklindeydi. Devamında tekli karşılaşmalar başladı. Günün sonunda ödül oyununu 10-7 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu.

        BASKETBOL DERBİSİ NASIL BİTTİ?

        Survivor'da bu akşam ekrana gelen basketbol derbisi heyecanla takip edildi. Eski NBA yıldızı Marko Jaric, Acun Medya takımında yer aldı. Oyun, dört çeyrek üzerinden oynandı. Son çeyrek 33-33 berabere bitince maç uzatmalara gitti.

        Uzatmalarda Acun Medya, Survivor 2021'i 39-38 skorla yenmeyi başardı.

        SURVİVOR KİM ELENDİ? (6 NİSAN)

        Survivor'da bu hafta kimin elendiği henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde yarışmaya veda eden kişi açıklanacak. SMS sıralaması da EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.
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