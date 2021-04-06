6 Nisan Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS sıralaması 6 Nisan gecesi araştırılan konuların başında geliyor. Survivor kim gitti sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor'da her hafta bir yarışmacı Dominik'e ve yarışmayı kazanma hayallerine veda ediyor. 6 Nisan Survivor kim elendi sorusunun cevabı da araştırılıyor. Exxen Survivor SMS sıralaması yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor.