Tipi'nin Yaman ile ilgili "Kalıbının adamı değilmişsin!" sözlerinin dikkat çektiği bölümün ardından izleyiciler heyecanla EDHO 190. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Alpaslan'ın tuzağa düşen yakınlarını kurtarması ise sosyal medyada coşkuyla karşılanırken "Baba döndü" şeklinde yorumlar yapıldığı görüldü. Hızır Çakırbeyli son sahnede kendilerini kurtaran ismi merak ederken bir anda Alpaslan olduğunu anladı. İzleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman ve Çakırbeylilerin dost olması konusunda sıkça yorum yapıyor. EDHO 190. bölüm fragmanında neler olacağı ise akıllarda yerini alıyor.

HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.