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    • Magazin
    • 07.04.2021 07:23
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    • 07.04.2021 07:23
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    Kalıbının adamı değilmişsin! : Baba döndü sniperla teskin edici atılımı yapıyor

    Yaman ve Ebru gerçeğini öğrendikten sonra Kimsesiz Doğan'ın mekanında Yaman ile karşılaşan Tipi "Ben sana adam dedim ama sen kalıbının adamı değilmişsin!" diyerek tepkisini gösterdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dün akşam İlyas, Hızır ve Tekin'in İlhan'ın adamlarını tarafından alınıp Ercan ve İshak'a teslim edilmesinin ardından heyecan dolu anlar peşi sıra yaşandı. Behzat'ın kurduğu plan Ercan tarafından bertaraf edilince devreye Alpaslan girdi. Uzaktan sniperla düşmana ateş açan Alpaslan önce Behzatların ardından da Hızırların kurtulmasını sağladı. Hızır'ın bu gerçeği anladığı bölümün ardından için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı.

    takvim.com.tr
    EDHO 190. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Tipi'nin Yaman ile ilgili "Kalıbının adamı değilmişsin!" sözlerinin dikkat çektiği bölümün ardından izleyiciler heyecanla EDHO 190. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Alpaslan'ın tuzağa düşen yakınlarını kurtarması ise sosyal medyada coşkuyla karşılanırken "Baba döndü" şeklinde yorumlar yapıldığı görüldü. Hızır Çakırbeyli son sahnede kendilerini kurtaran ismi merak ederken bir anda Alpaslan olduğunu anladı. İzleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman ve Çakırbeylilerin dost olması konusunda sıkça yorum yapıyor. EDHO 190. bölüm fragmanında neler olacağı ise akıllarda yerini alıyor.

    HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

    HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?

    Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

    TUNCAY EBRU GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR

    Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.

        BEHZAT DELİYE DÖNÜYOR

        Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

        HIZIR ÇAKIRBEYLİ TUNCAY'I ÖLDÜRÜYOR

        Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

        SULAR DURULMUYOR

        Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

            KİMSESİZ DOĞAN, HAMDİ KORKMAZ'I ASIYOR

            Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Korkmaz'ı asar.

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.
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            Haberler Magazin Kalıbının adamı değilmişsin! EDHO 190. bölüm fragmanı: Baba döndü sniperla teskin edici atılımı yapıyor