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    • Magazin
    • 06.04.2021 22:34
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    • 06.04.2021 22:34
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    Miran ve Reyyan aşkında son perde! mi yapıyor? Sevenlerini üzecek haber...

    ATV ekranlarının sevilen dizisi mi yapıyor? Miran ve Reyyan'ın yıllar boyunca ekranlara gelen ve bir masala dönüşen aşkları izleyenleri ekrana kilitlemişti. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Mia yapım imzalı Hercai dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Dizinin son bölümünde Hazar bir kurşunla vurulurken, Reyyan'ın yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu olmuştu.

    takvim.com.tr
    Miran ve Reyyan aşkında son perde! Hercai final mi yapıyor? Sevenlerini üzecek haber...

    Hercai final mi yapıyor? ATV ekranlarında uzun yıllardır izleyenleri ekran başına kilitleyen ve izlenme rekorları kıran Hercai dizisi, Miran ve Reyyan'ın dillere destan aşklarıyla çok konuşulmuştu. Dizide heyecan tüm hızıyla sürerken Hercai final mi yapıyor sorusu da merak edilen konulardan birisi oldu. Dizinin son bölümünde; aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç bekliyordu.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir.

    Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.

    Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır.

        Peki; Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

        HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

        Hercai dizisinin 69. bölümüyle ekranlara veda edeceğine yönelik haberler paylaşılsa da konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        Hercai dizisinin hikayesinde son döneme damgasını vuran Füsun karakterinin gidişi, artık dizinin sonunun da geldiğine en önemli işaretlerden birisi.

            Dizide kilit bir rolde olan Füsun karakteri, son dönemde birçok olayın içinde yer alan ve hikayeyi de ilginç hale getiren birisiydi. Şimdi senaristlerin Füsun karakterinden vazgeçmiş olması, hikayenin da artık sona doğru geldiğinin en net işaretlerinden birisi olarak görülüyor.
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