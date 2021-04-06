Miran ve Reyyan aşkında son perde! Hercai final mi yapıyor? Sevenlerini üzecek haber...

Hercai final mi yapıyor? ATV ekranlarında uzun yıllardır izleyenleri ekran başına kilitleyen ve izlenme rekorları kıran Hercai dizisi, Miran ve Reyyan'ın dillere destan aşklarıyla çok konuşulmuştu. Dizide heyecan tüm hızıyla sürerken Hercai final mi yapıyor sorusu da merak edilen konulardan birisi oldu. Dizinin son bölümünde; aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç bekliyordu.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir.
Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir.
Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır.