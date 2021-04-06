Miran ve Reyyan aşkında son perde! Hercai final mi yapıyor? Sevenlerini üzecek haber...

Hercai final mi yapıyor? ATV ekranlarında uzun yıllardır izleyenleri ekran başına kilitleyen ve izlenme rekorları kıran Hercai dizisi, Miran ve Reyyan'ın dillere destan aşklarıyla çok konuşulmuştu. Dizide heyecan tüm hızıyla sürerken Hercai final mi yapıyor sorusu da merak edilen konulardan birisi oldu. Dizinin son bölümünde; aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç bekliyordu.