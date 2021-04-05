Umut Eker kimdir? Doya Doya Moda All Star jürisi Umut Eker kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in ilgiyle izlenen büyük beden stil yarışmasına jüri üyesi olarak katılan Umut Eker'in hayatı hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…
UMUT EKER KİMDİR?
Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde başlamış ancak bankacı olmak istemediği için okulu da stajı da yarıda bırakmış. Eker ünlü bir firmaya girerek mağazada satış temsilcisi olmayı tercih etmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.
Dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Eker, ilk dövmesini 17 yaşında yaptırmış ve o yaştan sonra yaşadığı özel anıları vücuduna kazımış. Eker'in R harfini söyleyememesi ona ayrı bir sempatiklik katmıştır. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ ve Gülçin Ergül gibi ünlü isimlere stil danışmalığı yapmıştır.