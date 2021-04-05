UMUT EKER KİMDİR?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde başlamış ancak bankacı olmak istemediği için okulu da stajı da yarıda bırakmış. Eker ünlü bir firmaya girerek mağazada satış temsilcisi olmayı tercih etmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.



