Resti çekti bizzat üzerine gidiyor! Teşkilat 6. bölüm fragmanının her anında heyecan dolu sahneler yer alırken ekip hainlerin inlerine girip akıllarını alacak. Son bölümde Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlattı. Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı buldu ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçti. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan'ın yerini buldu. Fakat Sinan'ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmadığından büyük zorluk yaşadı. İşte Teşkilat 6. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
SIRRA KADEM BASTI
Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır.
Mavi Ay her yerde Sinan'ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan'ı geri getireceğine dair söz verir. Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır.
Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır.