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    • Magazin
    • 05.04.2021 13:16
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    • 05.04.2021 13:16
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    Resti çekti bizzat üzerine gidiyor! : İnlerine girip akıllarını alacak

    "Bu ülke için ölmek ruhumuzda var" sözlerinin heyecanı doruklara çıkardığı nda aksiyon tavan yapacak. Dizinin son bölümünde geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulmak için harekete geçti. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldü. Bölümün ekranlarda bitmesiyle birlikte 6. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Resti çekti bizzat üzerine gidiyor! Teşkilat 6. bölüm fragmanının her anında heyecan dolu sahneler yer alırken ekip hainlerin inlerine girip akıllarını alacak. Son bölümde Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlattı. Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı buldu ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçti. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan'ın yerini buldu. Fakat Sinan'ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmadığından büyük zorluk yaşadı. İşte Teşkilat 6. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    SIRRA KADEM BASTI

    Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır.

    Mavi Ay her yerde Sinan'ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan'ı geri getireceğine dair söz verir. Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır.

    Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır.

        Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı bulur ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçer.

        Elif, kopya çeken kişinin kendisi olduğunu Refika'ya itiraf eder ve alacağı ceza ile yüzleşmek üzere disiplin kurulunun karşısına çıkar.

        İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan'ın yerini bulur ancak Sinan'ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

            Sinan'ın babası Nevzat, oğlunu korumak için Temrenli'den ayrılmaya kararlıdır.

            Kasırga canlı yayında galibiyetlerine ilişkin neler söyleyecek? İskender sırra kadem basan Sinan'ı nasıl bulacak? Kopya çektiğini itiraf eden Elif'i neler bekliyor? Sinan Temrenli'den ayrılacak mı? İskender, Sinan'ı geri getirmek için Nevzat'ı ikna edebilecek mi?
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            Haberler Magazin Resti çekti bizzat üzerine gidiyor! Teşkilat 6. bölüm fragmanı: İnlerine girip akıllarını alacak