Resti çekti bizzat üzerine gidiyor! Teşkilat 6. bölüm fragmanının her anında heyecan dolu sahneler yer alırken ekip hainlerin inlerine girip akıllarını alacak. Son bölümde Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlattı. Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı buldu ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçti. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan'ın yerini buldu. Fakat Sinan'ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmadığından büyük zorluk yaşadı. İşte Teşkilat 6. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

SIRRA KADEM BASTI

Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır.