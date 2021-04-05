Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki İskender Büyük rolüyle hafızalara kazınan ve Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.