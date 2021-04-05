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    • 05.04.2021 14:56
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    • 05.04.2021 14:56
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    Büyük sükse yaratacak! Kurtlar Vadisi'nin bu filmle geri dönüyor

    dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.

    Ünlü isim o filmde oynayacak!

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki İskender Büyük rolüyle hafızalara kazınan ve Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

    AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.

    Ünlü oyuncu Musa Uzunlar'ın son dönemde pek çok teklif aldığı ve Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Uzunlar'ın filmde canlandıracağı karaktere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        Aşkın Kıyameti isimli filmin çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

        MUSA UZUNLAR KİMDİR?

        Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı.

        Devlet tiyatrolarında Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı.

            Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı. Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı. Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır.

            Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanındı.

            2012 yılında Şubat dizisinde de rol almıştır. 2015-2017 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmıştır.
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