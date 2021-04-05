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    • 05.04.2021 23:14
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    • 05.04.2021 23:14
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    kim kazandı? son bölümde neler yaşandı?

    ödül oyunu kim kazandı? de yaşananlar yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşamki ödül oyununda kazanan takımın yarışmacıları soğuk kahve içip brownie yemenin keyfine vardılar. Peki, 5 Nisan kim kazandı? İşte Survivor'da bu gece yaşananlar!

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyunu kim kazandı? 5 Nisan Survivor son bölümde neler yaşandı?

    Survivor son bölümde heyecan dolu bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. 5 Nisan Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyununda yaşananlar yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Survivor'da bir ilk olan ödül oyunu mücadelesi nefesleri kesti. Ödül oyunu ilk üç karşılaşmasında parkura ikişer oyuncu çıktı. Bayrak yarışı şeklinde oynanan oyunda önce erkek yarışmacılar yarıştı.

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

    Her dakikası heyecanla geçen müthiş mücadelenin sonunda 10-7 skorla ödül oyununu kazanan Ünlüler oldu.

    Kazanan takım soğuk kahve çeşitlerinden içip brownie yemenin keyfini çıkardı.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Cumartesi oynanan ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kaybetmiş ve ada konseyinde ise ilk isimi eleme potasına göndermek için oylamıştı. Gergin geçen eleme konseyinde en çok isimleri çıkanlar İsmail ve Doğan oldu. İki isim de eleme adayı oldu.

    Ünlüler takımı başa baş rekabetin ardından ikinci dokunulmazlığın kaybedeni oldu. Kırmızı ekipten Batuhan ve Sergen birlikte eleme potasına gitti.
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