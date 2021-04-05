Survivor ödül oyunu kim kazandı? 5 Nisan Survivor son bölümde neler yaşandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Cumartesi oynanan ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kaybetmiş ve ada konseyinde ise ilk isimi eleme potasına göndermek için oylamıştı. Gergin geçen eleme konseyinde en çok isimleri çıkanlar İsmail ve Doğan oldu. İki isim de eleme adayı oldu.

Ünlüler takımı başa baş rekabetin ardından ikinci dokunulmazlığın kaybedeni oldu. Kırmızı ekipten Batuhan ve Sergen birlikte eleme potasına gitti.

