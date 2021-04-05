atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Dizide düşmanlarına karşı acımasız tavırlarıyla dikkat çeken ve düşmanlarını elleriyle boğan Tipi'nin geçek hayatı hayranları tarafından merak ediliyor.
EDHO'nun Tipi'si Savai Özdemir hakkındaki bilgiler ise duyanları şaşkına çevirdi.
İşte EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler...
SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.