Çukur Celasun ölüyor mu? Celasun ayrılıyor mu? Çukur Celasun kimdir?

ÇUKUR CELASUN ÖLÜYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinde Celasun rolüne can veren genç oyuncu Kubilay Aka, diziden ayrılıyor. Haberde, ''Dört sezon süren Çukur dizisinde adım adım finale yaklaşılıyor. AyYapım imzalı dizide bu akşam (5 Nisan) Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka ekibe veda edecek. Aka, OJO Pictures'ın yine Show TV'de seyirciyle buluşacak "Camtavanlar" dizisinde Bensu Soral'la başrol oynayacak.'' ifadeleri yer aldı.

Oyuncu ise sosyal medya hesabından konu hakkında açılama yaptı; ''4 sene oldu dile kolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle.'' dedi.