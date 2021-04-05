Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.04.2021 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2021 13:07
    ABONE OL

    basketbol oyununa gelen Marko Jaric çıka çıka 'nın eski eşi çıktı! Meğer 'yla da...

    2021'de merakla beklenen basketbol oyunu vakti geldi çattı. ve Survivor 2021 ekiplerinin karşı karşıya geldiği basketbol oyununun sürprizi ise eski NBA yıldızlarından Marko Jaric oldu. Acun Medya takımında yer alacak olan Marko Jaric aslında hepimizin yakından tanıdığı bir isim. 'nın da yakın arkadaşı olduğu bilinen eski top modellerden 'nın eski eşi ve kızlarının babası olan eski basketbolcu Marko Jaric hakkında gerçeği de ortaya çıktı. Marko Jaric kimdir işte detaylar...

    Marko Jaric çıka çıka bakın kim çıktı

    Survivor basketbol oyununa gelen Marko Jaric çıka çıka Adriana Lima'nın eski eşi çıktı! Meğer Şeyma Subaşı'yla da... Acun Ilıcalı, Survivor 2021'de son dakika bombasını patlattı. Merakla beklenen basketbol oyununa sürpriz bir isim katılıyor. Acun Medya ekibine dünyaca ünlü eski NBA yıldızı Marko Jaric katıldı. Marko Jaric'i ekranlarda görenler kimdir sorusunun yanıtını ararken ortaya çok sürpriz gerçekler çıktı. Bir dönem Adriana Lima'yla evli olan Marko Jaric ile ilgili Şeyma Subaşı gerçeği şaşırttı. İşte detaylar..

    Acun Ilıcalı Survivor'da eski bir NBA yıldızını ağırlıyor, Marko Jaric...

    Ünlü model Adriana Lima'yla 5 yıl evli kalan eski basketbolcu Marko Jaric, Survivor'a konuk oluyor. Fenerbahçeliliği ile bilinen ve aynı zamanda Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi olan Ilıcalı, eski NBA oyuncusu ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marko Jaric'le basketbol maçı yapacak.

        Acun Ilıcalı, Marko Jaric'i Instagram hesabından 'yeni transferimiz' olarak duyurdu.

        İki ünlü isim, çocuklarıyla birlikte tekne turu yaparken Acun Ilıcalı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Marko Jaric basketbolculuğunun yanı sıra, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı evlilikle de gündemden düşmemişti.

            Marko Jaric'in adı bir dönem Şeyma Subaşı'yla anılmış ancak ikilinin yakın arkadaş olduğ ortaya çıkmıştı.

            Sıkı dost olan Marko Jaric ve Şeyma Subaşı birbirlerinin fotoğraflarına sık sık yorum yapıyor.

            Marko Jaric, 12 Ekim 1978 yılında doğdu. Sırp Profesyonel basketbolcudur. Brezilyalı model Adriana Lima ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu var.

                2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.2009-10 NBA sezonunda,Marko Jaric ve takımı Memphis Grizzlies, Jaric'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jaric'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi.

                22 Aralık 2009 tarihinde Jaric, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.Jaric Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı.Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi. Özel YaşamıMarko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srecko Jaric'in oğludur. Marko Jaric'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır. 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel Adriana Lima ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin iki kız Valentina Lima Jaric (d. 15 Kasım 2009) ve Sienna Lima Jaric (d. 12 Eylül 2012) isimli iki kız çocuğu var.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Survivor basketbol oyununa gelen Marko Jaric çıka çıka Adriana Lima'nın eski eşi çıktı! Meğer Şeyma Subaşı'yla da...