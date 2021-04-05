22 Aralık 2009 tarihinde Jaric, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.Jaric Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı.Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi. Özel YaşamıMarko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srecko Jaric'in oğludur. Marko Jaric'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır. 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel Adriana Lima ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin iki kız Valentina Lima Jaric (d. 15 Kasım 2009) ve Sienna Lima Jaric (d. 12 Eylül 2012) isimli iki kız çocuğu var.