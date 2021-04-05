Survivor basketbol oyununa gelen Marko Jaric çıka çıka Adriana Lima'nın eski eşi çıktı! Meğer Şeyma Subaşı'yla da... Acun Ilıcalı, Survivor 2021'de son dakika bombasını patlattı. Merakla beklenen basketbol oyununa sürpriz bir isim katılıyor. Acun Medya ekibine dünyaca ünlü eski NBA yıldızı Marko Jaric katıldı. Marko Jaric'i ekranlarda görenler kimdir sorusunun yanıtını ararken ortaya çok sürpriz gerçekler çıktı. Bir dönem Adriana Lima'yla evli olan Marko Jaric ile ilgili Şeyma Subaşı gerçeği şaşırttı. İşte detaylar..
Acun Ilıcalı Survivor'da eski bir NBA yıldızını ağırlıyor, Marko Jaric...
Ünlü model Adriana Lima'yla 5 yıl evli kalan eski basketbolcu Marko Jaric, Survivor'a konuk oluyor. Fenerbahçeliliği ile bilinen ve aynı zamanda Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi olan Ilıcalı, eski NBA oyuncusu ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marko Jaric'le basketbol maçı yapacak.