Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Ece Seçkin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası ve 93 yaşındaki babaannesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Takipçilerini salgın konusunda uyaran Seçkin, şu ifadeleri kullandı: "'Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım"
"Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım"