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    • 05.04.2021 12:29
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    • 05.04.2021 12:34
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    Ailesi e yakalanan neye uğradığını şaşırdı! Takipçilerine yalvardı

    Babası ve babaannesinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından büyük şok geçiren ünlü şarkıcı , konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Twitter’da açıklama yapan Seçkin, takipçilerine yalvardı. Ailesinin koronavirüs kapsamında getirilen bütün kurallara uyduğunu vurgulayan Ece Seçkin, “Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım” ifadelerini kullandı.

    Takipçilerine yalvardı!

    Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Ece Seçkin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası ve 93 yaşındaki babaannesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Takipçilerini salgın konusunda uyaran Seçkin, şu ifadeleri kullandı: "'Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım"

    "Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım"

        'GENEL DURUMLARI İYİ'
        "Babaannem 93 yaşında. Allah'a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi"

        "Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür"

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Ece Seçkin'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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        Haberler Magazin Ailesi koronavirüse yakalanan Ece Seçkin neye uğradığını şaşırdı! Takipçilerine yalvardı