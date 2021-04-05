Google'dan Sadri Alışık'ın 96. yaş günü Doodle sürprizi dikkat çekti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık oynadığı filmlerle halkın gönlünde taht kurmuş usta isimlerden birisi. Özellikle Turist Ömer rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncunun bugün 96. yaş günü. Google Sadri Alışık için sürpriz bir Doodle hazırladı. Peki, Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık kaç yaşında, neden öldü? İşte merak edilenler...
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.
İşte hayatına dair bilgiler;
1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada 1961-62'deki, Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı.
Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.