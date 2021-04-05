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    • 05.04.2021 07:11
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    kimdir? Google'dan Sadri Alışık'ın 96. yaş günü sürprizi! Sadri Alışık kaç yaşında, neden öldü?

    Türk sinemasının efsane ismi 'ın bugün 96. yaş günü. Dünyanın en büyük arama motorlarından olan Google usta oyuncunun doğum gününü unutmadı. Pek çok filmde önemli rolleri üstlenen Türk sinemasının efsane ismi hakkında detaylar ve oynadığı filmler bu bağlamda merak konusu oluyor. Vatandaşlar gece saatlerinden itibaren usta oyuncu hakkında detaylı öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? Sadri Alışık kaç yaşında, neden öldü? İşte merak edilenler...

    Sadri Alışık kimdir?

    Google'dan Sadri Alışık'ın 96. yaş günü Doodle sürprizi dikkat çekti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık oynadığı filmlerle halkın gönlünde taht kurmuş usta isimlerden birisi. Özellikle Turist Ömer rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncunun bugün 96. yaş günü. Google Sadri Alışık için sürpriz bir Doodle hazırladı. Peki, Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık kaç yaşında, neden öldü? İşte merak edilenler...

    SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

    5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada 1961-62'deki, Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı.

    Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

        Sadri Alışık, sinema kariyerinin yanında; bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

        VEFATI

        Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri verilmektedir.

            PLAKLARI

            Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Sadri Alışık da katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu;

            1964 - Avare / Dalgamıza Bakalım - Serengil Plak 10003
            1964 - Tophane Rıhtımında / Turist Ömer - Melodi Plak 2161
            1970 - Turist Ömer Arabistan'da / Turist Ömer - Saner Plak 1003
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