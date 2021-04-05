Google'dan Sadri Alışık'ın 96. yaş günü Doodle sürprizi dikkat çekti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık oynadığı filmlerle halkın gönlünde taht kurmuş usta isimlerden birisi. Özellikle Turist Ömer rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncunun bugün 96. yaş günü. Google Sadri Alışık için sürpriz bir Doodle hazırladı. Peki, Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık kaç yaşında, neden öldü? İşte merak edilenler...

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

İşte hayatına dair bilgiler;