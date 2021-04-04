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    • 05.04.2021 00:04
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    • 05.04.2021 00:04
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. BKM’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’de bugün duygu dolu anlar vardı, hastalığından dolayı bugünkü bölümler ’na destek amaçlıydı. Yılmaz Erdoğan canlı yayında moral, duygu dolu anlar yaşattı. Peki , ? İşte tüm bilgiler…

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    BKM Arif Güloğlu kimdir?

    BKM Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu kaç yaşında, hastalığı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2' nin başarılı genç oyuncusu Arif Güloğlu'na yakın zamanda lenfoma teşhisi konuldu ve sevenlerini çok üzdü. Bugünkü Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümünde ise ekip arkadaşları Arif Güloğlu'na moral ve destek yayını yaptı.

    BKM ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

    18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti.

    Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

    LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

    Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.
    Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

    Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.

    Lenfomalar temelde Hodgkin ve non-Hodgkin (Hodgkin olmayan) olmak üzere iki grupta incelenir. Her ikisinin de belirtileri benzer olabilmekle beraber, lenfomanın hangi tür olduğuna yapılan tetkiklerde rastlanabilecek bir takım özel hücrelere göre karar verilir.

    Tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi açısından lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

        BELİRTİLERİ NELER?

        Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri
        Sebebi bilinmeyen ateş,
        Açıklanamayan kilo kaybı,
        Rahatsız edici gece terlemesi,
        Sürekli yorgunluk,
        Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,
        Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,
        Kaşıntı

        TEDAVİSİ NEDİR?

        Lenfomada tedavi kararını etkileyen faktörler arasında; lenfomanın tipi, hastalığın evresi, büyüme ve yayılma hızı, hastanın yaşı, hastanın diğer sağlık problemleri sayılabiliyor.

        Yavaş ilerleyen ve belirtisi olmayan kimi çeşit lenfomlarda hasta, hastalığın ilerlemesi, belirtilerin ortaya çıkması ve tedavi gerekliliğinin doğması açısından düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Belirtileri olan yavaş seyirli lenfomalarda; kemoterapi, biyolojik tedaviler (monoklonal antikorlar) ve radyoterapi kullanılabiliyor.

        Hızlı seyirli lenfoma tedavisinde genellikle kemoterapi ve biyolojik (monoklonal antikorlar) tedaviler tercih ediliyor. Gerektiği durumda radyoterapi tedaviye eklenebiliyor.

        Hastalık tedaviye dirençli olduğunda ya da tedaviden sonra hastalık tekrarının (nüks) geliştiği durumlarda kullanılan tedavi şekilleri ise; kemoterapi, biyolojik tedaviler, radyoterapi, yüksek doz tedavi ve kök hücre veya kemik iliği nakilleri.

        Lenfoma tedavisi tamamlandıktan sonra, hastalar nüks olasılığı açısından, ilk 2 yıl daha sık olmak kaydı ile 5 yıla kadar yakın takipte tutuluyorlar.

        Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak düzenli egzersiz ve sağlıkli besinler tüketmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, lenfomalardan korunma noktasında tavsiye ediliyor.
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