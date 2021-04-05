UÇAR BAŞLATTI

Boşanma sonrası Erken'in avukatına bir mesaj gönderen görümce Güldeniz Uçar, "Eğer Ece benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığı hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar" dedi.Erken, söz konusu mesaj sonrası savcılığa başvurdu. Erken'in ihbarı sonrası Uçar'a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.