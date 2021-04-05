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    • 05.04.2021 09:52
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    ile eski görümcesi arasında sular durulmuyor! “Lezbiyen midir nedir, ne haltsa geri zekalı” sözlerine 2.5 yıla kadar hapis...

    , oğlu Eymen'in babası ile bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşanmıştı. Kötü biten evlilik sonrası Ece Erken görümcesi ile de mahkemelik oldu. Erken, kavgalı olduğu eski görümcesi hakkında yaptığı “Lezbiyen midir nedir, ne haltsa, geri zekalı” şeklindeki paylaşım nedeniyle yargılanacak. Erken’in 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

    Ece Erken'e eski görümcesine 'lezbiyen ve gerizekalı' demekten hapis istemi!

    Ece Erken, oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşanmıştı. Kötü biten evlilik sonrası Ece Erken görümcesi ile de mahkemelik oldu.

    UÇAR BAŞLATTI

    Boşanma sonrası Erken'in avukatına bir mesaj gönderen görümce Güldeniz Uçar, "Eğer Ece benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığı hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar" dedi.Erken, söz konusu mesaj sonrası savcılığa başvurdu. Erken'in ihbarı sonrası Uçar'a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    UZLAŞMADILAR
    Dava devam ederken bu kez ünlü sunucu sosyal medyada eski görümcesini hedef alan şu paylaşımı yaptı: "Lezbiyen midir nedir ne haltsa, geri zekalı!" Bu kez Güldeniz Uçar, savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Erken "Sinirle tepkimi dile getirdim" dedi.
        Haberler Magazin Ece Erken ile eski görümcesi arasında sular durulmuyor! “Lezbiyen midir nedir, ne haltsa geri zekalı” sözlerine 2.5 yıla kadar hapis...